Экс-участник скандально известного проекта "Дом-2" Рустам Солнцев опубликовал видео, на котором юная Ксения Собчак оскорбляет визажиста.
На кадрах, снятыми телеканалом НТВ, звезда готовится к празднованию 22-го дня рождения. Запись была сделана в 2003 году.
На видео Собчак разносит своего визажиста, — светской львице не понравился макияж, сделанный мастером:
"Я сама накрашусь лучше. Все криво, косо. Поражает такое отношение. Все тяп-ляп. Хватит уже тормозить. Я вас очень прошу. Снимайте это все. Я не пойду так".
Далее можно также увидеть некоторых гостей дня рождения, среди которых бывший министр Андрей Козырев и бизнесмен Алимджан Тохтахунов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, сколько заработала Ксения Собчак в 2019 году.