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Вокалистка «Little Big» взбудоражила фанатов 

Vse42.ru 1 час назад
Участница популярного музыкального коллектива "Little Big" Софья Таюрская поучаствовала в фотосессии для известного журнала, предназначенного для мужчин. Результатами своей работы артистка поделилась с поклонниками в соцсети, после чего получила от фанатов статус "самой сексуальной женщины в мире".
Недавно в личном Instagram-профиле Софьи Таюрской, как и на официальной странице журнала Maxim, появился кадр с обложки, на которой участница знаменитого во всем мире коллектива позирует в откровенном виде. Нарядом артистки служило сетчатое белье, состоящее из сверкающих кристаллов с большим интервалом плетения, что позволило поклонникам частично рассмотреть формы 29-летней певицы.
@sonyatayurskaya

— Остальные фото найдете в журнале (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — посулила звезда подписчикам на своей странице.

Многие фолловеры артистки после данного заявления вознамерились незамедлительно отправиться в магазин для покупки бумажной версии этого номера, чтобы рассмотреть и другие ее снимки. Вместе с тем они не забыли осыпать девушку с обложки массой восторженных комментариев, восхваляющих "шикарную" внешность и "сексуальность" вокалистки "Little Big".

— "Самая сексуальная женщина в мире!", "Соня, огненная красотка!", "Богиня", "Горячая штучка", — восхитились пользователи соцсети.

Многие фанаты похвалили Таюрскую за смелость и откровенность данной фотосессии. А кое-кто шутливо указал артистке, что "быть такой красивой — это серьезное преступление". Снимок певицы также удостоился оценки исполнительницы Глюкозы, оставившей ей комментарий в виде эмодзи "огонь".
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