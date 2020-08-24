Гусева ждет предложения от Киркорова

"Филипп на меня очень сильно обиделся из-за того, что я не смогла полететь с ним на отдых. Но у меня в эти дни была работа. А я такой человек: если пообещала клиенту работать, не могу отменить. Я рада, что в конечном итоге Филипп это понял. Мы хорошо сейчас общаемся. Хотя наши отношения больше напоминают качели. Иногда они заходят в стадию мужчины и женщины. Порой — просто дружеские. А иногда он вообще меня не любит!",
"Я на Аллу Борисовну, конечно, вообще не похожа. Думаю, что Филипп мне симпатизирует в большей степени из-за того, что я нравлюсь его детям. Их же никогда не обманешь. Если ты хороший человек, дети к тебе пойдут. Подарками их купить невозможно! Вы представляете, сколько у них всего! Хотя я стараюсь их радовать. Мартину подарила футболку на день рождения и коллекционную машину. А Алле-Виктории — милейшего щенка. Правда, не живого!".
"У меня сейчас действительно нет никаких отношений с мужчинами! Я все жду Филиппа. Надеюсь, что он скоро уже созреет!".