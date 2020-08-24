Гусева ждет предложения от Киркорова

Диджей Катя Гусева готова принять предложение руки и сердца от Филиппа Киркорова

Не так давно Гусева рассказала о том, что из-за пандемии ей пришлось "жить в ноль": диджею хватает только на то, чтобы покрыть все свои расходы. Звезда призналась, что не позволяет себе покупать новые вещи, но порой ее радует обновками Киркоров, с которым девушке приписывают романтические отношения:

"Филипп на меня очень сильно обиделся из-за того, что я не смогла полететь с ним на отдых. Но у меня в эти дни была работа. А я такой человек: если пообещала клиенту работать, не могу отменить. Я рада, что в конечном итоге Филипп это понял. Мы хорошо сейчас общаемся. Хотя наши отношения больше напоминают качели. Иногда они заходят в стадию мужчины и женщины. Порой — просто дружеские. А иногда он вообще меня не любит!",

— призналась диджей в разговоре с "Собеседником".

@djkatyaguseva

Гусева также не стала скрывать, что готова стать женой поп-короля уже в этом году, но он до сих пор не сделал ей предложение. Во многих интервью Киркоров говорил о том, что пытается найти женщину, похожую на Аллу Пугачеву . Однако пока ему не удается этого сделать:

"Я на Аллу Борисовну, конечно, вообще не похожа. Думаю, что Филипп мне симпатизирует в большей степени из-за того, что я нравлюсь его детям. Их же никогда не обманешь. Если ты хороший человек, дети к тебе пойдут. Подарками их купить невозможно! Вы представляете, сколько у них всего! Хотя я стараюсь их радовать. Мартину подарила футболку на день рождения и коллекционную машину. А Алле-Виктории — милейшего щенка. Правда, не живого!".

В заключение разговора с изданием Гусева даже раскрыла интимные подробности и призналась, что не вступает в сексуальные отношения с мужчинами, потому что ждет Киркорова: