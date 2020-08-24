Внук Михалкова оставил выпавшую из окна модель

Его избранницей стала 18-летняя модель Женя Макарова, строящая карьеру за рубежом под именем Jolie Alien. Девушка была участницей показов Victoria Beckham, Louis Vuitton и Valentino Haute Couture. Девушка публикует совместные фото с Баковым в Instagram.

Ранее Баков встречался с моделью Ксенией Пунтус. В январе 2020 года Ксения случайно выпала из окна квартиры Андрея. Она долго восстанавливалась после ушибов и переломов, однако теперь снова занимается профессиональной деятельностью.