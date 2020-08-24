Выяснилось, сколько стоили похороны Легкоступовой

Ритуальный агент Вячеслав Ребров заявил, что певица Валентина Легкоступова была похоронена в итальянском гробу, стоимость которого составляет примерно миллион рублей. При этом он заметил, что «голая» стоимость белого гроба — четыреста тысяч рублей. Плюс нужны деньги на мягкие подушки, постель и покрывало, чтобы создать покойнице "все удобства". Таким образом, и получается такая кругленькая сумма.

«Дорого, конечно, но что поделать. Когда такое внимание приковано к телу, родственникам нельзя ударить в грязь лицом».

Напомним, что Валентина Легкоступова ушла из жизни в возрасте 54 лет. Она, по одной из версий, ударилась в ванной головой, после чего через несколько дней ей стало хуже, и она угодила в кому. Из нее, как известно, исполнительница хита «Ягода-малина» уже не вышла, сообщает «Собеседник».