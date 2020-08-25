Легкоступова страдала от глубокой депрессии 

Певица пыталась справиться со своим состоянием сама

Известной отечественной исполнительницы Валентины Легкоступовой не стало почти две недели назад — 14 августа. В одном из своих последних интервью она призналась, что находилась в периоде глубокой и тяжелой депрессии, явно читалась прогрессирующая апатия и устойчивое длительное понижение настроения.

«Я пытаюсь сама с собой справиться… Состояние не очень хорошее, если честно»,

— цитирует артистку издание «Собеседник» — во время той беседы она расплакалась.

Любопытно, что, получив предложение о помощи, она поблагодарила, но ответила отказом, отметив, что возьмет себя в руки и справится самостоятельно.