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Легкоступова страдала от глубокой депрессии 

WomanHit.ru и ещё 5 43 минуты назад
Легкоступова страдала от глубокой депрессии
Фото: WomanHit.ru
Певица пыталась справиться со своим состоянием сама
Известной отечественной исполнительницы Валентины Легкоступовой не стало почти две недели назад — 14 августа. В одном из своих последних интервью она призналась, что находилась в периоде глубокой и тяжелой депрессии, явно читалась прогрессирующая апатия и устойчивое длительное понижение настроения.

«Я пытаюсь сама с собой справиться… Состояние не очень хорошее, если честно»,

— цитирует артистку издание «Собеседник» — во время той беседы она расплакалась.
Любопытно, что, получив предложение о помощи, она поблагодарила, но ответила отказом, отметив, что возьмет себя в руки и справится самостоятельно.
Известно, что незадолго до объявления о кончине певицы в Сети появилась информация о ее госпитализации с травмой головы. Ей была сделана операция, но после этого она впала в кому. Предполагается, что Валентина получила травмы после падения в собственном доме. Ее муж Юрий Фирсов был задержан и допрошен сотрудниками полиции.
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Звёзды , Другое , Юрий Фирсов , ИД "Собеседник"
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