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Вскрылись подробности интима Джоли и Питта 

Экспресс газета 1 час назад
Вскрылись подробности интима Джоли и Питта
Фото: Экспресс газета
Отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли остались в прошлом. Однако их общие знакомые до сих пор вспоминают о невероятной «химии», связывавшей двух актеров. Так, интимные отношения пары заставят устыдиться Кристиана Грея (главного героя фильма «50 оттенков серого»). Об этом рассказал источник, приближенный к Питту и Джоли.
Напомним, роман между двумя голливудскими звездами вспыхнул в 2004-м году — на съемках боевика «Мистер и миссис Смит». По словам очевидцев, Анджелина и Брэд, еще женатый на Дженнифер Энистон, уже тогда уединялись в трейлерах и обменивались откровенными записками.
Теперь выяснилось, что с Питтом у актрисы был «лучший секс в ее жизни». У Джоли якобы была специальная коробка с игрушками для взрослых, и в начале романа с актером она регулярно туда заглядывала.
«Анджелина любит грубость и игры. До определенной степени ей нравится связывание. С Питтом она нашла то, что ей было нужно», — заявил информатор, слова которого приводит Mirror.
Впрочем, горячие подробности не стали сенсацией: еще в 2014 году источник рассказывал журналу Star о том, как Джоли закупалась пикантным бельем в лондонском секс-шопе.
«Она обожает кружева и кожу. Брэд — счастливчик», — отмечал очевидец.
Сейчас, к сожалению, брак между актерами потерпел крах. Единственное, о чем жалеет Анджелина — о потерянном лучшем в ее жизни сексуальном партнере.
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Звёзды , Кристиан Грей , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон
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