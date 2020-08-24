Вскрылись подробности интима Джоли и Питта 

Напомним, роман между двумя голливудскими звездами вспыхнул в 2004-м году — на съемках боевика «Мистер и миссис Смит». По словам очевидцев, Анджелина и Брэд, еще женатый на Дженнифер Энистон , уже тогда уединялись в трейлерах и обменивались откровенными записками.

Теперь выяснилось, что с Питтом у актрисы был «лучший секс в ее жизни». У Джоли якобы была специальная коробка с игрушками для взрослых, и в начале романа с актером она регулярно туда заглядывала.

«Анджелина любит грубость и игры. До определенной степени ей нравится связывание. С Питтом она нашла то, что ей было нужно», — заявил информатор, слова которого приводит Mirror.

Впрочем, горячие подробности не стали сенсацией: еще в 2014 году источник рассказывал журналу Star о том, как Джоли закупалась пикантным бельем в лондонском секс-шопе.

«Она обожает кружева и кожу. Брэд — счастливчик», — отмечал очевидец.

Сейчас, к сожалению, брак между актерами потерпел крах. Единственное, о чем жалеет Анджелина — о потерянном лучшем в ее жизни сексуальном партнере.