Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Надо было заключать брачный контракт»: Исхаков показал ужасные условия жизни 

Teleprogramma.pro и ещё 1 48 минут назад
Исхаков показал ужасные условия жизни
Фото: Teleprogramma.pro
Муж певицы Полины Гагариной, который несколько месяцев назад расстался со звездной исполнительницей, в Instagram опубликовал забавный кадр. На фотографии он лежит в комнатке с обшарпанными стенами. На стене висит ковер, в углу стоит старый телевизор. Такое ощущение, что модный фотограф находится в камере СИЗО.

«Надо было заключать брачный контракт».

@isxakov
«Жизнь без Полины, она такая», «Теперь понятно, куда вас Полина выселила», «Жизнь такая, что неизвестно кто из вас больше потерял в этом браке и в разводе. Главное оставаться счастливым человеком. Один или с кем-то — неважно», — отметили в комментариях пользователи.
Ранее Дмитрий Исхаков был гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Он отмечал, что забросил в самый дальний угол фотографии с Гагариной. При этом, как заверил фотограф, певица всегда была проблемной «клиенткой» во время его фотосессий. Ей редко можно было угодить с первого раза.
Видео дня. Звезды, резко похудевшие в 2020 году
Teleprogramma.pro: последние новости
Стилист Пугачевой назвал неожиданную причину злости и жадности «соломенной вдовы» Ротару Стилист Пугачевой назвал неожиданную причину злости и жадности «соломенной вдовы» Ротару Валентину Легкоступову похоронили в итальянском белом гробу за миллион рублей Валентину Легкоступову похоронили в итальянском белом гробу за миллион рублей «Это же баба Нагиева»: Горбань в соблазнительном бикини взбудоражила турецкий пляж «Это же баба Нагиева»: Горбань в соблазнительном бикини взбудоражила турецкий пляж
Женский форум 4
Звёзды , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина , ФСИН , Русское Радио
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асмус резко высказалась о свадьбе Харламова
Асмус резко высказалась о свадьбе Харламова
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Петров публично унизил Бурунова во время интервью
Петров публично унизил Бурунова во время интервью
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
09:09
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Красота Звёзды
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
00:22
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
Еда Здоровье
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
02:02
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
Дети
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Вокалистка «Little Big» взбудоражила фанатов
00:17
Вокалистка «Little Big» взбудоражила фанатов
Звёзды
Выяснилось, сколько стоили похороны Легкоступовой
00:27
Выяснилось, сколько стоили похороны Легкоступовой
Звёзды Другое
Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери
02:56
Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение