Исхаков показал ужасные условия жизни

Муж певицы Полины Гагариной , который несколько месяцев назад расстался со звездной исполнительницей, в Instagram опубликовал забавный кадр. На фотографии он лежит в комнатке с обшарпанными стенами. На стене висит ковер, в углу стоит старый телевизор. Такое ощущение, что модный фотограф находится в камере СИЗО

«Надо было заключать брачный контракт».

@isxakov

«Жизнь без Полины, она такая», «Теперь понятно, куда вас Полина выселила», «Жизнь такая, что неизвестно кто из вас больше потерял в этом браке и в разводе. Главное оставаться счастливым человеком. Один или с кем-то — неважно», — отметили в комментариях пользователи.