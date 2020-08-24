Полностью оголенная Ратаковски показала интимное тату 

Модель и актриса Эмили Ратаковски довольно часто выкладывает откровенные фото в белье или бикини. Но на этот раз брюнетка превзошла себя и полностью разделась перед камерой, чтобы продемонстрировать свою новую интимную татуировку.

Пикантный снимок появился в «Инстаграме Эмили (на который, к слову, подписаны 26 миллионов пользователей). Девушка сделала фото со спины, лежа в постели и выгнувшись в пояснице. Тонкую талию красотки, прямо над копчиком, украсила надпись „Emrata“ (сокр. от Emily Ratajkowski).

@emrata

Как быстро догадались поклонники, боди-арт оказался не настоящей татуировкой, а просто переводной картинкой или эффектом в фоторедакторе. Сама Ратаковски подтвердила эту догадку в подписи.

»Хотела бы я сказать вам, что это насовсем», — написала она.

Уже через несколько минут пост был переполнен восхищенными комментариями. Восторг, в основном, касался фигуры модели, поскольку сам дизайн татуировки (как и место ее нанесения) сочли неудачным.