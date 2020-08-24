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Полностью оголенная Ратаковски показала интимное тату 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
Полностью оголенная Ратаковски показала интимное тату
Фото: Экспресс газета
Модель и актриса Эмили Ратаковски довольно часто выкладывает откровенные фото в белье или бикини. Но на этот раз брюнетка превзошла себя и полностью разделась перед камерой, чтобы продемонстрировать свою новую интимную татуировку.
Пикантный снимок появился в «Инстаграме Эмили (на который, к слову, подписаны 26 миллионов пользователей). Девушка сделала фото со спины, лежа в постели и выгнувшись в пояснице. Тонкую талию красотки, прямо над копчиком, украсила надпись „Emrata“ (сокр. от Emily Ratajkowski).
@emrata
Как быстро догадались поклонники, боди-арт оказался не настоящей татуировкой, а просто переводной картинкой или эффектом в фоторедакторе. Сама Ратаковски подтвердила эту догадку в подписи.

»Хотела бы я сказать вам, что это насовсем», — написала она.

Уже через несколько минут пост был переполнен восхищенными комментариями. Восторг, в основном, касался фигуры модели, поскольку сам дизайн татуировки (как и место ее нанесения) сочли неудачным.

«Слава богу, что это не насовсем. Выглядит дешево», — посчитали комментаторы.

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