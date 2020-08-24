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Чувственная фанатка попросила автограф, но сама стала звездой

Диана Товсепова
4 часа назад
Женский форум1
Одна из самых востребованных актрис и моделей Азии — японская красавица с французскими корнями Эрика Савадзири.
Красавица Эрика начала свой путь к славе случайно.
1/7 Красавица Эрика начала свой путь к славе случайно.
Фото: Кадр из фильма "Хелтер-скелтер"
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Она просто сходила на прослушивание, чтобы взять автограф у кумира.
2/7 Она просто сходила на прослушивание, чтобы взять автограф у кумира.
Фото: Кадр из фильма "Хелтер-скелтер"
Но юную красавицу не могли не заметить.
3/7 Но юную красавицу не могли не заметить.
Фото: Кадр из фильма "L et M"
Ей предложили контракт на работу в качестве модели.
4/7 Ей предложили контракт на работу в качестве модели.
Фото: Кадр из фильма "Shinjuku Suwan"
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А затем она стала пробовать себя в качестве актрисы и снова преспела.
5/7 А затем она стала пробовать себя в качестве актрисы и снова преспела.
Фото: Кадр из фильма "Хелтер-скелтер"
Теперь японку с французскими корнями знает вся Азия.
6/7 Теперь японку с французскими корнями знает вся Азия.
Фото: Кадр из фильма "Тайный дворец"
Девушка является одной из самых желанных звезд.
7/7 Девушка является одной из самых желанных звезд.
Фото: Кадр из фильма "Хелтер-скелтер"
Красавица с фарфоровой кожей, как выяснил "Рамблер", проделала необычный путь к славе. Будучи 15-летним подростком девушка пошла на прослушивание в Stardust Productions для того, чтобы попробовать взять автограф у своего кумира, певицы Намиэ Амуро.
Однако Эрика ушла не с автографом, а с контрактом — ее заметили и предложили подписать модельный контракт. Уже спустя год она попала в список финалистов конкурса Fuji TV на звание "Королевы года".
Спустя еще полгода после этого Савадзири начала карьеру телеактрисы.
Успех пришел к ней в 20 лет после главной роли в драме "Один литр слез". Девушка получила славу по всей Азии, а затем роли в фильмах "Перец и сахар", "Синоби", "Братцы Мамия".
Но и на этом девушка не остановилась. Эрика попробовала себя в вокале, записав заглавную песню к ее новому телесериалу "Песня для солнца", которую продали в Японии в количестве полумиллиона экземпляров. В 2007 году Эрика выпустила свой дебютный сингл "Free", почти сразу занявший первое место в Oricon Charts.
Женский форум1
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