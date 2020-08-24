Одна из самых востребованных актрис и моделей Азии — японская красавица с французскими корнями Эрика Савадзири.

Красавица с фарфоровой кожей, как выяснил "Рамблер", проделала необычный путь к славе. Будучи 15-летним подростком девушка пошла на прослушивание в Stardust Productions для того, чтобы попробовать взять автограф у своего кумира, певицы Намиэ Амуро.

Однако Эрика ушла не с автографом, а с контрактом — ее заметили и предложили подписать модельный контракт. Уже спустя год она попала в список финалистов конкурса Fuji TV на звание "Королевы года".

Спустя еще полгода после этого Савадзири начала карьеру телеактрисы.

Успех пришел к ней в 20 лет после главной роли в драме "Один литр слез". Девушка получила славу по всей Азии, а затем роли в фильмах "Перец и сахар", "Синоби", "Братцы Мамия".