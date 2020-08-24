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Киркоров удивил поклонников обилием седых волос 

Клео.Ру 1 час назад
Киркоров удивил поклонников обилием седых волос
Фото: Клео.Ру
Над артистом уже стали подшучивать и напомнили ему, что дреды нужно снимать вовремя.
Филипп Киркоров всегда удивлял поклонников густотой волос. С самого начала карьеры он предстал перед зрителями с объемной прической на средние волосы. Долгие годы мужчина экспериментировал с имиджем и не боялся экстравагантных укладок.
С годами на голове артиста стали появляться залысины. Эксперты в сети наперебой утверждали, что исполнитель решил эту проблему, воспользовавшись услугой пересадки волосяных луковиц. Филипп эту информацию не комментировал, но изменившаяся линия роста волос, говорила в пользу этой версии.
С годами мужчина не изменил своим привычкам и с большим удовольствием продолжил экспериментировать с прическами. Например, в клипе, снятом совместно с Давой, Киркорову заплели модные дреды. В косички вплетали нити черного цвета, чтобы имитировать длинные пряди.
@fkirkorov
В самом клипе и на презентации мужчина выглядел выше всяких похвал. Его прическа покорила многих. Через несколько дней после мероприятия исполнитель отправился в Европу на море.
Как и многие другие, на отдыхе мужчина не особо заботится о средствах укладки. В итоге, поклонники сумели увидеть, как выглядят его фантастические дреды в реальной жизни. Оказалось, что за несколько недель волосы мужчина отрасли. Дреды он снимать не стал. Оказалось, что на данный момент у Киркорова все волосы седые.
И хотя в этой проблеме нет ничего зазорного — она коснется каждого, фолловеры не перестают делать мемы. Одни активно создают коллажи из фотографий в формате «до и после», другие напоминают королю поп-сцены, что дреды нужно снимать вовремя.
Филипп Бедросович пока никак не комментировал происходящее, но учитывая, что он не стесняется публиковать подобные снимки в сети, ему абсолютно все равно на мнение поклонников.
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Звёзды , Филипп Киркоров
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