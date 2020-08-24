Вскрылись подробности интима Джоли и Питта

Не так давно источник, приближенный к бывшим супругам, рассказал об интимных предпочтениях голливудских актеров. По словам инсайдера, у Джоли есть коробка с игрушками для взрослых, куда она регулярно заглядывала в начале романа с актером:

«Анджелина любит грубость и игры. До определенной степени ей нравится связывание. С Питтом она нашла то, что ей было нужно».

— рассказал источник таблоиду Mirror.

Однако горячие подробности не стали сенсацией. Еще в 2014 году инсайдер рассказывал о том, как Джоли закупалась в секс-шопе кружевным и кожаным бельем.