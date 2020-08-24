«Голый король»: Киркоров шокировал интимным фото 

Все новости на карте

Певец на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой предстал перед подписчиками в одних плавках.

На фото Киркоров в непринужденной позе лежит на кушетке, что-то внимательно изучая на своем смартфоне. В описании к посту звезда называет себя "султаном тус".

Подписчики Киркорова обратили свое внимание на физическую форму любимого исполнителя, отметив его мощный торс.

@fkirkorov

"Ого! Тело!"

"Атлет", — удивляются подписчики фигуре 53-летнего музыканта.