«Голый король»: Киркоров шокировал интимным фото 

Певец на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой предстал перед подписчиками в одних плавках.
На фото Киркоров в непринужденной позе лежит на кушетке, что-то внимательно изучая на своем смартфоне. В описании к посту звезда называет себя "султаном тус".
Подписчики Киркорова обратили свое внимание на физическую форму любимого исполнителя, отметив его мощный торс.
@fkirkorov
"Ого! Тело!"
"Атлет", — удивляются подписчики фигуре 53-летнего музыканта.
Телеведущий Андрей Малахов даже поинтересовался, не участвует ли Киркоров в Men's Physique, на что тот ответил: "После своих 53-х я участвую везде!", передает Oanews.