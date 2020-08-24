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«Голый король»: Киркоров шокировал интимным фото 

Слово и Дело и ещё 1 1 час назад
«Голый король»: Киркоров шокировал интимным фото
Фото: Слово и Дело
Певец на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой предстал перед подписчиками в одних плавках.
На фото Киркоров в непринужденной позе лежит на кушетке, что-то внимательно изучая на своем смартфоне. В описании к посту звезда называет себя "султаном тус".
Подписчики Киркорова обратили свое внимание на физическую форму любимого исполнителя, отметив его мощный торс.
@fkirkorov

"Ого! Тело!"

"Атлет", — удивляются подписчики фигуре 53-летнего музыканта.

Телеведущий Андрей Малахов даже поинтересовался, не участвует ли Киркоров в Men's Physique, на что тот ответил: "После своих 53-х я участвую везде!", передает Oanews.
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