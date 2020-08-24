Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лолита выступила за харассмент в отношении женщин старше 50 лет 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Лолита выступила за харассмент в отношении женщин
Фото: Lenta.ru
Российская певица Лолита выступила за харассмент в отношении женщин старше 50 лет. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
По мнению артистки, если приставания исчезнут, то люди вообще забудут о существовании секса.

«Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами. Почему нет?!» — добавила она.

Лолита заявила, что не считает феминизмом борьбу за равную оплату труда, так как «надо человека оценивать по мозгам, а не по полу». Она также сказала, что для нее в приоритете «мужчина, который по-прежнему открывает женщине дверь и пропускает ее вперед», а слова о том, что подобные ухаживания унижают женщин, по мнению певицы, также не имеют никакого отношения к феминизму.
Исполнительница отметила, что движение против домогательств #MeToo «попахивает человеческой проституцией». Ее возмутило, что жертвы насилия зачастую выдвигают обвинения после 10-15 лет молчания. Она подчеркнула, что во многих случаях женщины обвиняют именно обеспеченных людей.

«И, простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти. Мне, честно, жалко этих мужчин», — призналась Лолита.

22 августа сообщалось, что бывший муж певицы Дмитрий Иванов снова стал бомжом — он выписался из ее квартиры и пока не зарегистрирован в новом жилье. Адвокат певицы Сергей Жорин подтвердил информацию, что Иванов самостоятельно снялся с регистрационного учета.
Видео дня. Звезды, резко похудевшие в 2020 году
Последние новости
Германия высказалась о возможном отравлении Навального Германия высказалась о возможном отравлении Навального В Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции В Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции Создана самая эффективная вакцина от коронавируса Создана самая эффективная вакцина от коронавируса
Женский форум 1
Звёзды , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Иностранец раскрыл измену благодаря знанию русского
Иностранец раскрыл измену благодаря знанию русского
Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой
Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Привычки, которые мешают вам худеть
05:00
Привычки, которые мешают вам худеть
Здоровье Психология
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
05:08
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
Звёзды
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
09:09
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Красота Звёзды
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
00:22
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
Еда Здоровье
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
02:02
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
Дети
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение