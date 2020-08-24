Российская певица Лолита выступила за харассмент в отношении женщин старше 50 лет. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

По мнению артистки, если приставания исчезнут, то люди вообще забудут о существовании секса.

«Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами. Почему нет?!» — добавила она.

Лолита заявила, что не считает феминизмом борьбу за равную оплату труда, так как «надо человека оценивать по мозгам, а не по полу». Она также сказала, что для нее в приоритете «мужчина, который по-прежнему открывает женщине дверь и пропускает ее вперед», а слова о том, что подобные ухаживания унижают женщин, по мнению певицы, также не имеют никакого отношения к феминизму.

Исполнительница отметила, что движение против домогательств #MeToo «попахивает человеческой проституцией». Ее возмутило, что жертвы насилия зачастую выдвигают обвинения после 10-15 лет молчания. Она подчеркнула, что во многих случаях женщины обвиняют именно обеспеченных людей.

«И, простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти. Мне, честно, жалко этих мужчин», — призналась Лолита.