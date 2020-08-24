Лолита вступилась за обвиненных в харрасменте мужчин

Артистка Лолита Милявская выступила за харассмент в отношении женщин старше 50 лет. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».
«Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами. Почему нет?!»,
— заявила певица.
По мнению исполнительницы, движение против домогательств #MeToo «попахивает человеческой проституцией». Лолита возмущена тем, что жертвы насилия зачастую выдвигают обвинения после 10-15 лет молчания. Она подчеркнула, что во многих случаях женщины обвиняют именно обеспеченных людей.
«И, простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти. Мне, честно, жалко этих мужчин»,
— призналась Милявская.
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