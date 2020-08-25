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Звезда «Дома-2» назвала себя «лохушкой» и захотела купить квартиру 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Звезда «Дома-2» назвала себя «лохушкой» и захотела жилье
Фото: @alenatoffi_official
Алена Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина), бывшая участница телепроекта «Дом-2», собирается купить квартиру в Москве. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте, отметив, что не стоит тратить деньги на съемное жилье.

«Квартира обходится в месяц около 70 тысяч рублей и те же деньги я могу отдавать за свою личную. Естественно ипотека, буду брать на 10 лет — в планах выплатить быстрее. Сейчас смотрю разные варианты, хочу именно Москву, так как работа каждый день», — написала Рапунцель (пунктуация и орфография автора сохранены).

Звезда телестройки сообщила подписчикам, что изначально она планировала приобрести автомобиль, но посчитала недвижимость более необходимой. Рапунцель также назвала себя «лохушкой» за чрезмерную доверчивость. «Назад не оглядываюсь, поняла, насколько ****** [негодяями] бывают люди и разочаровалась вообще в словах. И в себе, что как дура себя вела и верила — лохушка. Ну, каждому свое вернется всегда», — пообещала знаменитость. Она отметила, что ее психика «очень расшатана» после участия в проекте «Дом-2».
Ранее, в июле, были раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома-2». Первая ведущая проекта Ксения Собчак, которая вела телестройку восемь лет, получала ежемесячно 100 тысяч долларов. Нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают не больше 30 тысяч долларов, а менее известный Влад Кадони — 140 тысяч рублей.
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