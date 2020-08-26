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Самая красивая женщина в мире раскрыла детали своего серьезного заболевания 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Самая красивая женщина раскрыла детали своей болезни
Фото: @bellahadid
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, раскрыла детали своего заболевания. На ее Instagram-сторис обратили внимание в Daily Mail.
23-летняя Хадид рассказала, что страдает болезнью Лайма, и перечислила серьезные симптомы, с которыми ей приходится бороться. В частности, она назвала нерегулярное сердцебиение, резкие перемены настроения, боли в суставах, повышенное потоотделение, тошноту, затрудненное дыхание, бессонницу, головные боли, панические атаки и другое.

«Каждый день я непременно испытываю как минимум 10 симптомов. Это началось в 14 лет и усилилось к 18 годам», — призналась манекенщица, которая узнала о своем диагнозе в 2012 году.

Ранее в интервью для издания Evening Standard Хадид рассказала о том, как впервые почувствовала признаки болезни. «У меня внезапно отключилась память, я не смогла вспомнить дорогу из Санта-Моники в Малибу, где я жила. Я не могла вести машину», — жаловалась девушка.
По словам Хадид, из-за болезни ей пришлось продать свою лошадь, поскольку она не могла ухаживать за животным должным образом. Она также призналась, что если бы не заболела, то, вероятно, посвятила бы себя не модельному бизнесу, а верховой езде.
Болезнь Лайма, также известная как боррелиоз, — инфекционное заболевание, передаваемое через укус клеща. Она может закончиться смертью или инвалидностью в случае несвоевременного лечения. Чаще всего боррелиоз проявляется такими симптомами, как жар, головные боли, усталость и кожная сыпь.
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