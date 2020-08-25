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57-летняя Малышева показала новорожденную внучку 

Letidor.ru и ещё 15 4 часа назад
57-летняя Малышева стала бабушкой в третий раз
Фото: Letidor.ru
И поделилась радостью с поклонниками.
Известная ведущая телепрограмм «Жить здорово!» и «Здоровье» Елена Малышева — счастливая мама и бабушка. У знаменитости есть двое взрослых сыновей. 32-летний Юрий и 29-летний Василий живут в США. Старший недавно вновь порадовал маму. У него родился третий ребенок. И если раньше, у Юрия появлились на свет только сыновья, то на этот раз все изменилось. Теперь у Елены Малышевой есть не только внуки, но и внучка, чему она несказанно рада. О пополнении семьи телеведущая несколько часов назад сообщила в личном Instagram-аккаунте.

"В нашей семье большая радость. У нас родилась внучка. Первая девочка в нашей семье. Добро пожаловать на Белый свет, Анечка! Пусть этот мир будет добр к тебе! Ты родилась в большой и дружной семье! У тебя два старших брата! Они всегда будут тебя защищать! Мы очень — очень ждали тебя! Будь здорова и счастлива, наша милая девочка! Мир прекрасен!",

— написала Елена Малышева.
@malysheva
К слову, рассказала она и о том, как братья отнеслись к появлению сестренки. Самому старшему уже 5,5 лет, и он написал Ане письмо. А младшему пока всего два, и он почему-то называет сестренку «Няня». «Мы уверены, что вы все будете самыми лучшими друзьями. Любим вас всех!», — отметила Елена Малышева в своем виртуальном письме к внучке.
Конечно, подписчики и знакомые тут же начали поздравлять телеведущую в комментариях.

«Елена Васильевна! Поздравляю вас с рождением долгожданной внучки!», «Ооо, какая милота! Какая любовь и какое счастье! Елена Васильевна, от всей души поздравляю вас с рождением внученьки, маленькой принцессы Анечки!», «Это действительно счастье, рождение детей наших деток, наших внучат!»,

— пишут пользователи Instagram.
Напомним, что Елена Малышева замужем за профессором Московского государственного медико-стоматологического университета, доктором медицинских наук, специалистом по молекулярной биологии Игорем Малышевым. У пары двое сыновей: Юрий и Василий. Старший Юрий женился еще летом 2014 года на возлюбленной Карине. Их сыновей зовут Игорем и Артуром. Елена Малышева всегда с удовольствием проводит время с ребятами и периодически делится фото и видео с их участием на своей странице в Instagram. Правда, видит она внуков не часто. Старший сын Елены со своей семьей живет в США. К слову, там же находится и младший сын телеведущей.
К слову, некоторое время назад Елена Малышева показывала всю свою семью с помощью фотографий. В тот раз она зашла в гости к своей маме. У Галины Александровны много фотографий родных и близких людей.
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