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Дайнеко похвасталась, что похудела благодаря фастфуду 

Клео.Ру 25 минут назад
Дайнеко раскрыла секрет похудения
Фото: Клео.Ру
Певица рассказала о своем секрете похудения. Оказалось, что она не изнуряла себя диетами, а позволяла себе любые вкусности.
33-летняя певица Виктория Дайнеко решила похвастаться своим похудением. Девушка только недавно прилетела из Америки, где она находилась несколько месяцев из-за карантина. Артистка призналась, что все это время она питалась фастфудом и другой вредной пищей, но ей все же удалось похудеть.
Дабы доказать, что за время карантина она заметно постройнела, Виктория выложила несколько новых фотографий, на которых продемонстрировала свою стройную талию. Победительница «Фабрики звезд — 5» позирует в удобном спортивном костюме розового цвета. Она приподняла футболку, чтобы обнажить стройную талию и показать свой пресс.
@victoriadaineko
Оказалось, снимки были сделаны на тренировке. Девушка выглядит заметно похорошевшей. Пользователи оценили это и принялись комментировать то, как эффектно выглядит звезда. Они восторгались тем, что даже на тренировке в зале Дайнеко выглядит роскошно.

«Это не законно быть такой красивой», «Вика, ты божественно красива», «Как можно быть такой красоткой?», — принялись комментировать фолловеры.

Вика также поделилась тем, как ей удалось похудеть, причем без диет. Оказалось, что в Америке Дайнеко ни отказывала себе в еде и питалась фастфудом. Певица рассказала, что на карантине готовила себе пасты, пиццы, десерты (причем по несколько раз в день), и при этом она все-таки похудела.
Пользователи отметили, что сброс веса может быть связан со стрессом. Ведь несколько месяцев Дайнеко порывалась уехать домой, в Россию, однако рейсы из-за карантина отменялись несколько раз.
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Звёзды , Виктория Дайнеко
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