Бари Алибасов не раз оказывался в скандальных ситуациях. Не успели в обществе отойти от истории, которая произошла с ним год назад, когда продюсер отравился средством для прочистки труб, как с ним приключилась новая неприятность. После карантина его сын Бари-младший сообщил, что его отец в больнице. Он заверил, что его отца пытались убить.

24 августа вышел новый выпуск шоу «Прямой эфир», где выступил сын Алибасова. Он сообщил, что его отец чувствует себя значительно лучше. Бари Бариевич продолжил обвинять в случившемся Шукшину. Впервые появился на публике после случившегося сам продюсер, которого на месяц раньше выписали из больницы. если раньше он жаловался на потерю памяти, то теперь отметил, что все прекрасно помнит. Даже то, что его перемещали из одной больницы в другую.

«Это могло повлиять на мое здоровье. Эти двое приходили ко мне три дня подряд, приносили по 2-3 бутылки водки. А я вообще человек непьющий! И спаивали меня, хотя я человек непьющий. За три дня они из меня сделали овощ», — заявил Алибасов.

Он подтвердил слова сына, что спаивали его Валерий Юрин и Андрей Назаров.

Сын Алибасова заявил, что его отца спаивали не три дня, а 14 дней. А вот Юрин заверил, что они не пили, а съемка, которую предоставил Алибасов-младший, была снята специально. Мужчина отметил, что уже идут суды из-за произошедшего.

«У него энцефалопатия, и после грамма алкоголя он теряет ориентацию во времени и пространстве. Они пытались внушить ему мысль, что часть наследства надо переписать на них. А потом они украли из сейфа завещание, чтобы посмотреть, указаны они там или нет. Они знали, что без показаний отца на них не смогут завести уголовное дело», — высказался Бари-младший.

Теперь встал еще один вопрос о Лидии Федосеевне-Шукшиной, которая является женой Алибасова. Теперь продюсер намерен развестись с ней. Однако родные актрисы не хотят, чтобы она лишилась наследства. Бари Бариевич уверен, что дочка артист Ольга хочет завладеть квартирой Алибасова, поэтому сама занимается всеми делами своей родительницы. О ситуации высказался музыкальный критик Сергей Соседов