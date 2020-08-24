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«За три дня они из меня сделали овощ»: Алибасов впервые появился на публике после выписки 

Teleprogramma.pro и ещё 1 58 минут назад
«За три дня они из меня сделали овощ»
Фото: Teleprogramma.pro
Бари Алибасов не раз оказывался в скандальных ситуациях. Не успели в обществе отойти от истории, которая произошла с ним год назад, когда продюсер отравился средством для прочистки труб, как с ним приключилась новая неприятность. После карантина его сын Бари-младший сообщил, что его отец в больнице. Он заверил, что его отца пытались убить.
Молодой человек посчитал, что его папу намеренно спаивали, а организовала все Ольга Шукшина, которая якобы сговорилась с Валерием Юриным и Андреем Назаровым, чтобы они помогли ей убрать продюсера. Бари Бариевич уверен, что план был разработал, чтобы завладеть квартирой продюсера.
24 августа вышел новый выпуск шоу «Прямой эфир», где выступил сын Алибасова. Он сообщил, что его отец чувствует себя значительно лучше. Бари Бариевич продолжил обвинять в случившемся Шукшину. Впервые появился на публике после случившегося сам продюсер, которого на месяц раньше выписали из больницы. если раньше он жаловался на потерю памяти, то теперь отметил, что все прекрасно помнит. Даже то, что его перемещали из одной больницы в другую.

«Это могло повлиять на мое здоровье. Эти двое приходили ко мне три дня подряд, приносили по 2-3 бутылки водки. А я вообще человек непьющий! И спаивали меня, хотя я человек непьющий. За три дня они из меня сделали овощ», — заявил Алибасов.

Он подтвердил слова сына, что спаивали его Валерий Юрин и Андрей Назаров.
Сын Алибасова заявил, что его отца спаивали не три дня, а 14 дней. А вот Юрин заверил, что они не пили, а съемка, которую предоставил Алибасов-младший, была снята специально. Мужчина отметил, что уже идут суды из-за произошедшего.

«У него энцефалопатия, и после грамма алкоголя он теряет ориентацию во времени и пространстве. Они пытались внушить ему мысль, что часть наследства надо переписать на них. А потом они украли из сейфа завещание, чтобы посмотреть, указаны они там или нет. Они знали, что без показаний отца на них не смогут завести уголовное дело», — высказался Бари-младший.

Теперь встал еще один вопрос о Лидии Федосеевне-Шукшиной, которая является женой Алибасова. Теперь продюсер намерен развестись с ней. Однако родные актрисы не хотят, чтобы она лишилась наследства. Бари Бариевич уверен, что дочка артист Ольга хочет завладеть квартирой Алибасова, поэтому сама занимается всеми делами своей родительницы. О ситуации высказался музыкальный критик Сергей Соседов.

«Я смеюсь уже пол эфира. Ну разве кто-то может всерьез рассуждать о болезни Бари Каримовича. Неужели ник то из нас изначально не верил в это чудесное исцеление! Два процента всего лишь, но конечно он попал в эти два процента! И он прекрасно все помнит, никакой амнезии, где он был, все больницы. Прекрасно выглядит для своих лет! И сегодня я смеюсь пол эфира, потому что это дешевый фарс. Какие-то племянники, кто-то целует в живот, это плошлятина, Андрей Назаров как-будто что-то ищет. Это все постановка! Это все цирк!Комедия от и до», — заявил Соседов.

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Звёзды , Другое , Сергей Соседов , Андрей Назаров , Валерий Юрин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов
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