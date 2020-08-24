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Дочь Ефремова шокировала откровенным селфи 

КМВ Новости 1 час назад
Дочь Ефремова шокировала откровенным селфи
Фото: @amefremova
Дочь скандально известного актера Михаила Ефремова шокировала общественность селфи, которое она сделала обнаженной
Анна — Мария не постеснялась выложить в инстаграм изображение, на котором она прикрыла грудь руками. У девушки очень сложный характер и она постоянно конфликтует со своими родителями.
КМВ Новости

«Анна-Мария раньше хоть кого-то слушала, а теперь делает, что ей вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку. Вот такая у нас милая девочка», — прокомментировала ситуацию бывшая жена Ефремова.

Женщина призналась, что на проделки дочери не обращает внимание, чем еще больше злит. Примечательно, что в одном из интервью Анна — Мария призналась, что хочет, чтобы Михаила Ефремова серьезно наказали за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня в Москве.
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Звёзды , Михаил Ефремов
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