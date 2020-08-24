Горбань оконфузилась в микро-бикини 

Мария Горбань, как считают ее поклонники, вполне могла бы получить статуэтку «Оскар» за самый лучший комедийный ролик в Instagram. На отдыхе актриса из сериала «Кухня» вознамерилась снять на камеру сексуальное видео. Но все ее попытки эффектно забраться на надувного розового фламинго не увенчались успехом. В итоге сценическая жена Дмитрия Нагиева плюхнулась в воду, рассмешив поклонников в микроблоге.
Перед объективом камеры Мария предстала в микро-купальнике, блеснув эффектной фигурой в бассейне. Вот только запечатлеть себя верхом на фламинго знаменитости так и не удалось.
«Сними мне, это! Сексуальное видео на фламинго», — обратилась Маша к своему «оператору».
Поняв, что секси-видео ей не заполучить, Горбань решила порадовать верных почитателей не менее смешными кадрами. Ранее в одном из своих интервью актриса призналась, что многие ее поклонники уверены в том, что она действительно вышла замуж за Дмитрия Нагиева. Но возлюбленную шоумена Маша играет только на съемочной площадке. Светская львица живет совершенно с другим мужчиной. А к своему «замужеству» с Дмитрием относится с юмором и переубеждать фанатов не спешит.
«Лучшая разминка — оседлать надувной круг», «Конфуз дня», «Маша, классно у вас получается», «Как Нагиев это пережил», «Обожаю ваше чувство юмора!», «Да-да по сексуальным видео ко мне», «Спасибо, Машенька! Вы сделали наше утро», «Ты очень красивая и сексуальная», «Маша, какая же веселая и бесшабашная на отдыхе — класс!», «Да, согласна! Секси», «Посмеялась от души», «Какая же вы позитивная», — отметили поклонники актрисы.