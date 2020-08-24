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Федосеева-Шукшина согласилась на развод с Алибасовым 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
Федосеева-Шукшина согласилась на развод с Алибасовым
Фото: Экспресс газета
81-летняя советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина дала свое согласие на развод с известным шоуменом Бари Алибасовым. Решение о расставании далось артистке непросто. В последние несколько месяцев пара вела тихую войну из-за квартиры Шукшиной, которая внезапно оказалась в собственности помощника Алибасова, сообщает издание «Собеседник.ru».
Однако, когда стало известно о решении шоумена расстаться с супругой, последняя восприняла эту новость с явным недоумением. Заявление, поданное адвокатами Алибасова в суд, буквально лишило актрису сна и аппетита. К счастью, поддержать Шукшину вызвалась ее младшая дочь Ольга, которая уже давно считает последнего маминого супруга воплощением лицемерия и трусости.
По словам адвоката артистки Юлии Вербицкой, Лидия Николаевна уже смирилась с фактом предстоящего развода, ведь скандальный брак с основателем группы «На-На» так и не принес ей женского счастья.

«Лидия Николаевна находится в прекрасной форме. С ней рядом дочь Ольга, которая следит за мамой и балует ее разными вкусностями. Что касается развода с Алибасовым, то вначале Лидия Николаевна переживала, потому как уже на протяжении нескольких месяцев не может связаться с мужем. Но сейчас уже перестала», — рассказывает Вербицкая.

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Звёзды , Лидия Федосеева-шукшина
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