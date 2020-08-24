Обнародована шокирующая правда о смерти Легкоступовой 

Эксперт проанализировал поведение мужа певицы Юрия Фирсова и пришел к выводу о причинах ее гибели.

Трагическую смерть Валентины Легкоступовой продолжают активно обсуждать в светской тусовке. Многие обвиняют в гибели звезды последнего мужа артистки Юрия Фирсова. На прошлой неделе он в течение двух дней выступал в шоу Андрея Малахова

Известный врач-психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и член Европейской ассоциации психиатров Сергей Федоровский провел анализ поведения Фирсова и сделал сенсационные выводы. Из-за чего действительно умерла Легкоступова и виноват ли в ее травме Фирсов, — в материале Sobesednik.ru.

— Фирсов совершенно определённо обладает демонстративными чертами личности, в основе которых лежит театральность и наигранность, — считает Сергей Федоровский. — Для него характерно создавать впечатление социального и материального благополучия, что, особенно с учётом его возраста, указывает на незрелость личности и инфантилизм. В его поведении и суждениях зачастую отсутствует критичность, а также адекватное восприятие внешних угроз и рисков, что свойственно опытным, взрослым людям.

По словам Сергея, супруг Легкоступовой склонен формировать ореол успешного человека за счет людей, добившихся успеха или славы. Вместе с тем, его знакомства зачастую крайне поверхностны, а социальные связи — неустойчивы.

— Для мимики Фирсова характерны видимые черты алкоголизации, выражающиеся в замедленности экспрессии и характерной маскообразности, — продолжает специалист. — Артикуляция у него незначительно нарушена, нечёткая. Когнитивные процессы (восприятие, мышление) замедленны.

При этом Федоровский считает: мимических индикаторов, которые характерны при переживании эмоции горя, адекватной для человека, потерявшего родную душу, не отмечается.

— В его мимике превалирует вина и стыд, — говорит Сергей. — Их проявление вполне согласуется с высказываниями, произнесёнными им во время эфира у Малахова: «Я виноват, как никто другой. Я виноват перед всем миром. Я виноват перед всем, что не смог сделать… как защитить. Простите, что не уберёг». Но при этом чувства горя, непоправимой утраты, он, похоже, не испытывает.

В студии у Малахова Фирсов много говорил о негативном отношении детей Легкоступовой к его браку с их матерью. Юрий заявляет: «Настрой детей против нас был просто жёсткий».

— В это время у него отмечаются элементы сдерживаемого гнева, что указывает на наличие напряжённых отношений между Фирсовым и детьми певицы, — продолжает Сергей.

После появления Фирсова у Малахова многие продолжают считать, что Легкоступова могла стать жертвой домашнего насилия. Впрочем, эксперт однозначен в своих выводах, указывающих, что Юрий не бил звездную супругу.

— Анализ поведения Фирсова указывает на то, что физического насилия в семье действительно не происходило, — разбивает в пух и прах самую популярную версию гибели певицы Федоровский. — Юрий спрашивает на программе: «Кто до смерти избил певицу? Этого и близко не было. Мы пальцем друг друга не трогали». В его поведении абсолютно отсутствуют какие-либо признаки, указывающие на попытку скрыть или исказить информацию.

Эксперт полагает: судя по поведению Фирсова, говорит он правду и о том, что певица хотела быть кремирована. Юрий уверяет: Валентина при жизни просила, чтобы в случае смерти ее прах был развеян на Тенерифе, поскольку, с её слов, «это одно из лучших мест на Земле». По мнению Федоровского, вымысел и ложная эмоциональная составляющая, когда Фирсов говорил об этом, отсутствует.