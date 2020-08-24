Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнародована шокирующая правда о смерти Легкоступовой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Обнародована шокирующая правда о смерти Легкоступовой
Фото: ИД "Собеседник"
Эксперт проанализировал поведение мужа певицы Юрия Фирсова и пришел к выводу о причинах ее гибели.
Трагическую смерть Валентины Легкоступовой продолжают активно обсуждать в светской тусовке. Многие обвиняют в гибели звезды последнего мужа артистки Юрия Фирсова. На прошлой неделе он в течение двух дней выступал в шоу Андрея Малахова.
Известный врач-психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и член Европейской ассоциации психиатров Сергей Федоровский провел анализ поведения Фирсова и сделал сенсационные выводы. Из-за чего действительно умерла Легкоступова и виноват ли в ее травме Фирсов, — в материале Sobesednik.ru.

— Фирсов совершенно определённо обладает демонстративными чертами личности, в основе которых лежит театральность и наигранность, — считает Сергей Федоровский. — Для него характерно создавать впечатление социального и материального благополучия, что, особенно с учётом его возраста, указывает на незрелость личности и инфантилизм. В его поведении и суждениях зачастую отсутствует критичность, а также адекватное восприятие внешних угроз и рисков, что свойственно опытным, взрослым людям.

По словам Сергея, супруг Легкоступовой склонен формировать ореол успешного человека за счет людей, добившихся успеха или славы. Вместе с тем, его знакомства зачастую крайне поверхностны, а социальные связи — неустойчивы.

— Для мимики Фирсова характерны видимые черты алкоголизации, выражающиеся в замедленности экспрессии и характерной маскообразности, — продолжает специалист. — Артикуляция у него незначительно нарушена, нечёткая. Когнитивные процессы (восприятие, мышление) замедленны.

При этом Федоровский считает: мимических индикаторов, которые характерны при переживании эмоции горя, адекватной для человека, потерявшего родную душу, не отмечается.

— В его мимике превалирует вина и стыд, — говорит Сергей. — Их проявление вполне согласуется с высказываниями, произнесёнными им во время эфира у Малахова: «Я виноват, как никто другой. Я виноват перед всем миром. Я виноват перед всем, что не смог сделать… как защитить. Простите, что не уберёг». Но при этом чувства горя, непоправимой утраты, он, похоже, не испытывает.

В студии у Малахова Фирсов много говорил о негативном отношении детей Легкоступовой к его браку с их матерью. Юрий заявляет: «Настрой детей против нас был просто жёсткий».

— В это время у него отмечаются элементы сдерживаемого гнева, что указывает на наличие напряжённых отношений между Фирсовым и детьми певицы, — продолжает Сергей.

После появления Фирсова у Малахова многие продолжают считать, что Легкоступова могла стать жертвой домашнего насилия. Впрочем, эксперт однозначен в своих выводах, указывающих, что Юрий не бил звездную супругу.

— Анализ поведения Фирсова указывает на то, что физического насилия в семье действительно не происходило, — разбивает в пух и прах самую популярную версию гибели певицы Федоровский. — Юрий спрашивает на программе: «Кто до смерти избил певицу? Этого и близко не было. Мы пальцем друг друга не трогали». В его поведении абсолютно отсутствуют какие-либо признаки, указывающие на попытку скрыть или исказить информацию.

Эксперт полагает: судя по поведению Фирсова, говорит он правду и о том, что певица хотела быть кремирована. Юрий уверяет: Валентина при жизни просила, чтобы в случае смерти ее прах был развеян на Тенерифе, поскольку, с её слов, «это одно из лучших мест на Земле». По мнению Федоровского, вымысел и ложная эмоциональная составляющая, когда Фирсов говорил об этом, отсутствует.
ИД «Собеседник»: последние новости
Катя Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова Катя Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова "На сцене – одни бездари!": Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой "На сцене – одни бездари!": Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой Стилист Пугачевой и Робертс: Ротару – жадная и злая, потому что у нее нет секса! Стилист Пугачевой и Робертс: Ротару – жадная и злая, потому что у нее нет секса!
Женский форум 3
Звёзды , Андрей Малахов , Юрий Фирсов , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Точно иммигрирую»: Бузова решила покинуть РФ
«Точно иммигрирую»: Бузова решила покинуть РФ
«Зачем бабке в климаксе напяливать фату»
«Зачем бабке в климаксе напяливать фату»
«Такую можно только использовать»
«Такую можно только использовать»
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Привычки, которые мешают вам худеть
05:00
Привычки, которые мешают вам худеть
Здоровье Психология
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
05:08
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
Звёзды
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
09:09
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Красота Звёзды
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
00:22
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
Еда Здоровье
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
02:02
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
Дети
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение