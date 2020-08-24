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Алибасов впервые после выписки из больницы появился на публике 

Анастасия Иванова 1 час назад
«За три дня они из меня сделали овощ»
Фото: globallookpress.com
После карантина Бари Алибасов оказался в больнице. Об этом сообщил его сын, который также заявил, что его отца пытались убить.
По словам Бари-младшего, его родителя намеренно спаивали. Молодой человек обвинил в сговоре Ольгу Шукшину, которая якобы сговорилась с Валерием Юриным и Андреем Назаровым, чтобы они помогли ей убрать продюсера. Наследник Алибасова отметил, что план был разработан, чтобы завладеть квартирой продюсера.
Бари Каримович впервые после выписки из больницы появился в эфире шоу «Прямой эфир» 24 августа. И если раньше он утверждал, что потерял память, на этот раз он отметил, что все прекрасно помнит. По словам Алибасова, Юрин и Назаров действительно его намеренно спаивали.

«Это могло повлиять на мое здоровье. Эти двое приходили ко мне три дня подряд, приносили по 2-3 бутылки водки. А я вообще человек непьющий! И спаивали меня, хотя я человек непьющий. За три дня они из меня сделали овощ»,

— заявил продюсер.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Гусева ждет предложения от Киркорова.
Женский форум
Звёзды , Андрей Назаров , Валерий Юрин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов
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