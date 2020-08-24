Троянова запила после суицида своего сына

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова в интервью с Ксенией Собчак рассказала, как пережила гибель 21 летнего сына. Девять лет назад ее единственный наследник покончил с собой.
Актриса призналась, что на протяжении трех лет после трагедии злоупотребляла алкоголем. Но один случай побудил ее разобраться в себе. Однажды Троянова выехала на встречную полосу и отпустила управление. За мгновение до столкновения со встречной машиной, рулевое колесо само вывернулось вправо, и аварии не произошло. В тот же вечер ей приснился погибший сын.
«Я могу говорить об этом, но уже не оглядываться назад, не говорить «ах, это было со мной». Это было с ним. А мой эгоизм состоял в том, что я притягивала эту трагедию к себе. "Как ты мог со мной так поступить". Когда я со всем этим разобралась, я его отпустила, сказала: "это твой выбор"»,
— призналась Яна.
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