Троянова запила после суицида своего сына

«Я могу говорить об этом, но уже не оглядываться назад, не говорить «ах, это было со мной». Это было с ним. А мой эгоизм состоял в том, что я притягивала эту трагедию к себе. "Как ты мог со мной так поступить". Когда я со всем этим разобралась, я его отпустила, сказала: "это твой выбор"»,