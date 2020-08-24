Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Троянова рассказала, как пережила гибель единственного сына 

Анастасия Иванова 38 минут назад
Троянова запила после суицида своего сына
Фото: globallookpress.com
Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова в интервью с Ксенией Собчак рассказала, как пережила гибель 21 летнего сына. Девять лет назад ее единственный наследник покончил с собой.
Актриса призналась, что на протяжении трех лет после трагедии злоупотребляла алкоголем. Но один случай побудил ее разобраться в себе. Однажды Троянова выехала на встречную полосу и отпустила управление. За мгновение до столкновения со встречной машиной, рулевое колесо само вывернулось вправо, и аварии не произошло. В тот же вечер ей приснился погибший сын.

«Я могу говорить об этом, но уже не оглядываться назад, не говорить «ах, это было со мной». Это было с ним. А мой эгоизм состоял в том, что я притягивала эту трагедию к себе. "Как ты мог со мной так поступить". Когда я со всем этим разобралась, я его отпустила, сказала: "это твой выбор"»,

— призналась Яна.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Алибасов впервые после выписки из больницы появился на публике.
Женский форум
Звёзды , Яна Троянова , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о вреде популярного напитка
Стало известно о вреде популярного напитка
Обнародована шокирующая правда о смерти Легкоступовой
Обнародована шокирующая правда о смерти Легкоступовой
«За три дня они из меня сделали овощ»,
«За три дня они из меня сделали овощ»,
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Привычки, которые мешают вам худеть
05:00
Привычки, которые мешают вам худеть
Здоровье Психология
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
05:08
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
Звёзды
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
09:09
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Красота Звёзды
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
00:22
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
Еда Здоровье
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
02:02
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
Дети
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение