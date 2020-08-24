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41-летняя Чурикова поделилась фото в купальнике 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
41-летняя Чурикова поделилась фото в купальнике
Фото: Teleprogramma.pro
Известная телеведущая рассказала о своем отдыхе в Краснодарском крае. Новое фото знаменитости произвело фурор в Сети.
Яна Чурикова является ведущей и продюсером. Она долгое время вела «Фабрику звезд», а также почти каждый год комментирует песенный конкурс «Евровидение». Поклонники всегда восхищались ее моложавым видом. Также женщине удавалось сохранять стройную фигуру, а когда она поправилась, то умело прятала изъяны под объемными нарядами. Телеведущая вместе с дочкой Таисией этим летом отдохнула в Краснодарском крае. На новых кадрах она впервые за долгое время показал фигуру в купальнике.
@yana_chu
41-летняя Чурикова предстала на галичном пляже в Геленджике в черном монокини. Она сидела на побережье, демонстрируя пышные формы. Хоть ведущая и сидела спиной к камере, поклонник разглядели ее роскошную грудь и подтянутые бедра.

«Ноу фотошоп», — призналась звезда. Она рассказала о плюсах и минусах отдыха на отечественном курорте. «Надо просто поймать Черноморский дзен и отдаться на волю Геленджика. И тогда он сам даст вам нужный вариант», — посоветовала Яна.

Поклонники оценили ее слова. Многие также поразились тому, в какой форме находится телеведущая. Фанаты отметили, что ее фигуре может позавидовать даже Ким Кардашян.

«Ну Яночка плечи как у Чапаева», «Яна, спасибо. Выглядите шикарно», «Касатка на берегу», «Вот это формы», «Какие массивные плечи», «Спасибо за честное фото», «Вау звезды Голливуда отдыхают», «Вот это плечики! Почти Мария Киселева», «Женщина в расцвете сил», — прокомментировали пост подписчики.

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Женский форум
Звёзды , Яна Чурикова , Мария Киселева
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