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Потомок Сталина заподозрил Максакову в обмане 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Потомок Сталина заподозрил Максакову в обмане
Фото: Teleprogramma.pro
Оперная дива согласилась пройти ДНК-экспертизу, чтобы установить свое родство с ныне покойным Иосифом Виссарионовичем.
Государственный, военный и партийный деятель, руководитель СССР Иосиф Сталин скончался почти 70 лет назад. Однако подробности его личной жизни по сей день всплывают на поверхность, ввергая в трепет простых обывателей. Новой темой для эксклюзивных телевизионных расследований послужили признания Марии Максаковой. На протяжении многих лет пресса муссирует слухи о том, что дочь народной артистки РСФСР приходится внучкой Иосифа Виссарионовича.
Поговаривают, что в свое время бабушка вдовы Дениса Вороненкова — ее также звали Марией — привлекла внимание генсека и даже якобы стала его тайной возлюбленной. Дочь Людмилы Васильевны утверждает, что Сталин не пропускал выступлений ее именитой бабушки. Яркая и харизматичная артистка вскружила голову вождю народов. При этом Маша заверила, что ее родственница по материнской линии никогда не говорила о том, от кого родила свою наследницу. Максакова уверена, что ее тезка испытывала сильные чувства к отцу своего ребенка. Но имя Сталина в их разговорах никогда не произносилось вслух.
Вдова Дениса Вороненкова много лет изучала архивы, связанные с Иосифом Виссарионовичем. Детально ознакомившись с фотографиями и редкими интервью его близких, Маша пришла к заключению, что она действительно может быть внучкой генсека. По этой причине дочь Людмилы Васильевны решила пройти ДНК-экспертизу, чтобы доказать или опровергнуть собственную догадку.
В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале появился и один из прямых потомков Иосифа Сталина. Однако Селим Бенсаад сомневается в том, что Мария Максакова действительно является его родственницей и внучкой генсека. Ко всему прочему, мужчина заподозрил оперную диву в обмане.

«Я хочу быть на сто процентов уверенным, что экспертиза была проведена без обмана», — заявил правнук Сталина.

Сама же Мария к подобным подозрениям отнеслась с иронией. Оперная певица дала понять, что ее совершенно не интересуют богатства или наследство Иосифа Виссарионовича. Единственное, что хотела узнать Максакова, имеет ли она какое-то отношение к семье видного политического деятеля.
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Звёзды , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс
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