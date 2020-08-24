Потомок Сталина заподозрил Максакову в обмане 

Оперная дива согласилась пройти ДНК-экспертизу, чтобы установить свое родство с ныне покойным Иосифом Виссарионовичем.

Государственный, военный и партийный деятель, руководитель СССР Иосиф Сталин скончался почти 70 лет назад. Однако подробности его личной жизни по сей день всплывают на поверхность, ввергая в трепет простых обывателей. Новой темой для эксклюзивных телевизионных расследований послужили признания Марии Максаковой . На протяжении многих лет пресса муссирует слухи о том, что дочь народной артистки РСФСР приходится внучкой Иосифа Виссарионовича.

Поговаривают, что в свое время бабушка вдовы Дениса Вороненкова — ее также звали Марией — привлекла внимание генсека и даже якобы стала его тайной возлюбленной. Дочь Людмилы Васильевны утверждает, что Сталин не пропускал выступлений ее именитой бабушки. Яркая и харизматичная артистка вскружила голову вождю народов. При этом Маша заверила, что ее родственница по материнской линии никогда не говорила о том, от кого родила свою наследницу. Максакова уверена, что ее тезка испытывала сильные чувства к отцу своего ребенка. Но имя Сталина в их разговорах никогда не произносилось вслух.

Вдова Дениса Вороненкова много лет изучала архивы, связанные с Иосифом Виссарионовичем. Детально ознакомившись с фотографиями и редкими интервью его близких, Маша пришла к заключению, что она действительно может быть внучкой генсека. По этой причине дочь Людмилы Васильевны решила пройти ДНК-экспертизу, чтобы доказать или опровергнуть собственную догадку.

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале появился и один из прямых потомков Иосифа Сталина. Однако Селим Бенсаад сомневается в том, что Мария Максакова действительно является его родственницей и внучкой генсека. Ко всему прочему, мужчина заподозрил оперную диву в обмане.

«Я хочу быть на сто процентов уверенным, что экспертиза была проведена без обмана», — заявил правнук Сталина.

Сама же Мария к подобным подозрениям отнеслась с иронией. Оперная певица дала понять, что ее совершенно не интересуют богатства или наследство Иосифа Виссарионовича. Единственное, что хотела узнать Максакова, имеет ли она какое-то отношение к семье видного политического деятеля.