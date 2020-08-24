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Эксперт дал заключение о причастности мужа Легкоступовой к ее гибели 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Муж скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов на прошлой неделе в течение двух дней выступал в шоу Андрея Малахова. После этих выпусков популярный врач-психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и член Европейской ассоциации психиатров Сергей Федоровский провел анализ поведения Фирсова и сделал сенсационные выводы. Его слова приводит Sobesednik.ru.
Многие обвиняют последнего супруга артистки в причастности к ее гибели. Но эксперт уверен, что Фирсов не имеет к избиению, в результате которого скончалась исполнительница, никакого отношения.

«Анализ поведения Фирсова указывает на то, что физического насилия в семье действительно не происходило. Юрий спрашивает на программе: «Кто до смерти избил певицу? Этого и близко не было. Мы пальцем друг друга не трогали». В его поведении абсолютно отсутствуют какие-либо признаки, указывающие на попытку скрыть или исказить информацию»,

— заявил Федоровский.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Троянова запила после гибели своего сына.
Женский форум
Звёзды , Видео , Андрей Малахов , Юрий Фирсов , ИД "Собеседник"
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