«Анализ поведения Фирсова указывает на то, что физического насилия в семье действительно не происходило. Юрий спрашивает на программе: «Кто до смерти избил певицу? Этого и близко не было. Мы пальцем друг друга не трогали». В его поведении абсолютно отсутствуют какие-либо признаки, указывающие на попытку скрыть или исказить информацию»,