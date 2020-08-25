Диденко выходит замуж

В Сети появились слухи о том, что скандальный блогер Екатерина Диденко собирается замуж. Одним из поводов стал ее новый "гив", которым поделились блогеры в Instagram.

В рассылке указано, что Катя Диденко раскроет тайну новых отношений вместе с началом пива, а ролик "будет снят с предложением руки и сердца". Из-за этого многие подумали, что скандальный блогер собралась замуж спустя пять месяцев после гибели мужа.

"Каналы и СМИ порвут", — говорится в рассылке от блогера.

Еще в начале лета Диденко рассказала о том, что у нее появились новые отношения. Избранником блогера стал актер Влад Черных, с которым девушка уже ездила на отдых. Предполагается, что предложение Диденко сделал новый возлюбленный.