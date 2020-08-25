Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о разделе имущества со своим бывшим супругом режиссером Арменом Джигарханяном . Она поделилась с "Дни.ру" своей тяжелой историей.

Артистка уже обратилась к юристам, чтобы те разобрались с клеветой, поступающей в ее адрес. Она рассказала, что имущество с Джигарханном он делил с помощью "рейдерских захватов".

«Друзья бывшего мужа планировали посадить меня в тюрьму на 10 лет и конфисковать все имущество. Мне даже известно, кто лично из бывших чиновников лоббировал это дело. В итоге они безобразным мошенническим способом завладели только квартирой в Глухово, в которой мы с Арменом восемь лет задыхались и мечтали оттуда вырваться. Эта квартира была в моей собственности с 2012 года. Мне даже не позволили забрать оттуда личные вещи — ноты, большую библиотеку… Фактически это был рейдерский захват. Мною и адвокатами уже написаны соответствующие жалобы»

Кроме того, имя Цымбалюк-Романовской опорочил бизнесмен Юрий Растегин. Он обвинил ее в том, что она должна ему крупную сумму денег. Пианистка объяснила, что действительно брала у него в долг два миллиона, но потом он купил у Джигарханяна часть квартиры и в договоре вписали эту сумму как оплату сделки.

Пианистка рассказала, что, несмотря на то, что бракоразводный процесс завершился, ей приходится сталкиваться с трудностями. Так, как рассказала Цымбалюк-Романовская, в Московском драматическом театре увольняют за слова поддержки в социальных сетях.