Бондарчук и Харченко проводят медовый месяц в Турции

После торжества влюбленные, само собой, захотели отправиться в медовый месяц. Из-за пандемии коронавируса выбор оказался невелик, так что Светлана и Сергей решили отдохнуть в одном из дорогих отелей недавно открывшейся для туристов Турции.

Харченко в своем микроблоге поделился фотографией возлюбленной, которая с удовольствием поглощает обед. Судя по всему, на время медового месяца Светлана и Сергей решили полностью забыть о правильном питании и как следует отдохнуть, насладившись турецким «все включено».

@sirg74

«Наконец-то ЗОЖ»,

— с юмором подписал кадр Харченко.

Полина Гагарина. Супруги остановились в пятизвездочном отеле Macakizi Hotel в Бодруме, ночь в котором стоит от 45 000 рублей за ночь. Там же, в Бодруме, отдыхали в этом году Ирина Дубцова

Светлана и Сергей расписались в Гагаринском загсе Москвы, а после вместе с узким кругом гостей отправилась в ресторан в одной из башен Москва-сити. На свадьбе Светлана сменила два наряда и выглядела, по мнению поклонников, потрясающе. А позже призналась, что организовала все торжество всего за несколько недель.