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Бондарчук проводит медовый месяц с новым мужем в Турции 

Экспресс газета и ещё 1 5 часов назад
Бондарчук и Харченко проводят медовый месяц в Турции
Фото: Экспресс газета
Чуть больше недели назад Светлана Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко, который моложе ее на пять лет.
После торжества влюбленные, само собой, захотели отправиться в медовый месяц. Из-за пандемии коронавируса выбор оказался невелик, так что Светлана и Сергей решили отдохнуть в одном из дорогих отелей недавно открывшейся для туристов Турции.
Харченко в своем микроблоге поделился фотографией возлюбленной, которая с удовольствием поглощает обед. Судя по всему, на время медового месяца Светлана и Сергей решили полностью забыть о правильном питании и как следует отдохнуть, насладившись турецким «все включено».
@sirg74

«Наконец-то ЗОЖ»,

— с юмором подписал кадр Харченко.
Супруги остановились в пятизвездочном отеле Macakizi Hotel в Бодруме, ночь в котором стоит от 45 000 рублей за ночь. Там же, в Бодруме, отдыхали в этом году Ирина Дубцова и Полина Гагарина.
Светлана и Сергей расписались в Гагаринском загсе Москвы, а после вместе с узким кругом гостей отправилась в ресторан в одной из башен Москва-сити. На свадьбе Светлана сменила два наряда и выглядела, по мнению поклонников, потрясающе. А позже призналась, что организовала все торжество всего за несколько недель.
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Женский форум
Звёзды , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Ирина Дубцова , Полина Гагарина
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