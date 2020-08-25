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Как сложилась жизнь певицы Насти Полевой 

Veasy.ru 8 часов назад
Как сложилась жизнь певицы Насти Полевой
Фото: Veasy.ru
Свои первые шаги будущая рок-вокалистка Настя Полева делала в родном городе Первоуральске Свердловской области. В середине восьмидесятых вокалистка приняла «музыкальное рок-крещение», основала собственный коллектив «Настя».
С девяностых годов Полева начинает активно пробовать себя в качестве автора текстов. В последующем ее работа была оценена и присвоены различные награды. В те годы Настя много гастролировала по стране и зарубежью.
Veasy.ru
Наиболее популярная песня в исполнении Насти «Летучий фрегат» принесла ее известность, а еще поклонники могли ее слышать в фильме «Брат».
За активную творческую жизнь, Полева подарила поклонникам много музыкальных альбомов, куда вошли известные треки «Снежные волки», «Любовь и ложь», «Клипсо-Калипсо», «На счастье». С приходом двухтысячных рок-певица при написании песен больше переключилась на гитару.
Veasy.ru
В развитии ее творчества помогает ее коллега, музыкант и супруг Егор Белкин. Творческая пара образовалась еще в восьмидесятых, и уже более сорока лет не расстаются. Детей у супругов нет. Интересно, что режиссер Балабанов в 87-м году снял фильм «Настя и Егор», в котором отражаются их творческие и семейные отношения.
Veasy.ru
В этом году рок-звезде исполняется 59 лет. Певица признавалась, что с годами стала меньше выпускать песен, хотя готового материала много. Вместе с супругом они продолжают гастролировать со своими концертами, исполняет песни и записывает дуэты с известными рок-артистами.
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