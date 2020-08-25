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Ирина Шейк порадовала поклонников пляжным фото в купальнике 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Шейк подразнила фанатов пляжным фото в бикини
Фото: Lenta.ru
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась пляжным фото в откровенном образе и порадовала фанатов. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.
На размещенном кадре 34-летняя модель запечатлена спиной к фотографу в черно-белом купальнике с анималистичным принтом. Ее сфотографировали с мокрыми волосами на фоне моря. Пост набрал больше 173 тысяч лайков.
Поклонники оценили снимок и внешний вид знаменитости в комментариях под постом.

«Самая красивая девушка в мире!», «Нереальная», «Прекрасна снаружи и изнутри», «Потрясающий кадр!», «Стройняшка», «Сногсшибательна»,

— восхищались они.
Ранее в августе Ирина Шейк вышла на публику в белой футболке и черном сарафане с разрезом в стиле 90-х. Папарацци засняли знаменитость на улицах Нью-Йорка. Свой наряд модель дополнила ботинками Dr Martens за 139 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей), а также маленькой наплечной сумкой.
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