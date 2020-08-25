Жена Бибера восхитила поклонников снимком в бикини

Жена канадского музыканта Джастина Бибера , супермодель Хейли Бибер, поделилась фотографией в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунтe.

На размещенном снимке 23-летняя знаменитость смотрит на камеру со спины в бикини желтого цвета и кроссовках бренда Nike. Ее запечатлели на лестнице, расположенной в доме, с распущенными волосами и без макияжа. Публикация набрала 2,2 миллиона лайков.

Внешность модели восхитила ее поклонников.

«Ты просто идеальна», «Я убеждена, что ты изобрела фразу "естественная красота"», «Ура, натуральные волосы вновь вернулись», «У меня нет слов», «Пикантно»,

— комментировали они.

Ранее в августе Хейли Бибер попала на обложку индийской версии журнала Vogue. Знаменитость сфотографировали в спущенных штанах и пиджаке на голое тело. В опубликованном на сайте материале Бибер размышляет о славе и признается, что росла обычным ребенком.