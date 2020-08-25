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Ким Кардашьян снялась в трусах и топе собственного бренда и была обругана в сети 

Lenta.ru 2 часа назад
Ким Кардашьян снялась в трусах и была обругана
Фото: Lenta.ru
Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян привлекла внимание поклонников к собственному бренду нижнего белья Skims, разместив в сети серию откровенных фото, в результате чего была обругана. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
На одном из опубликованных в снимков 39-летняя телезвезда запечатлена в комплекте из новой линейки, который состоит из укороченной футболки и трусов серо-голубого цвета. На другом фото она позирует в топе на бретельках и трусах темно-серого оттенка. В подписи к посту Кардашьян отметила, что данная коллекция — одна из ее самых любимых.
@kimkardashian
Поклонники принялись критиковать знаменитость в комментариях.

«Ким, когда ты начнешь вести себя, как леди? Тебя без одежды достаточно, всем уже плевать», «Она ретуширует свой живот на каждой фотографии», «У тебя же четверо детей…», «Выглядит очень дешево»,

— высказывались они.
Ранее в августе Ким Кардашьян поделилась фото в бикини люксового бренда Burberry. На размещенных кадрах она демонстрирует несколько комплектов в гардеробной своего дома. Так, на одном из них она одета в топ и плавки бежево-серой расцветки с принтом в виде фирменного логотипа бренда. Отмечается, что стоимость такой одежды составляет 520 долларов (около 40 тысяч рублей).
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