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Решетова оставила новое тайное послание Тимати 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Решетова оставила новое тайное послание Тимати
Фото: @volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова и Тимати подогревают слухи о расставании с помощью социальных сетей. Новое послание модель выложила у себя в Instagram.
После того, как Решетова улетела отдыхать в Сен-Тропе к отцу Тимати, а сам рэпер отправился в Грецию вместе с бывшей возлюбленной и дочерью Алисой, поклонники пары решили, что между ними случилась размолвка.
Теперь Тимати и Решетова подогревают слухи о расставании постами и историями в Instagram. Модель поделилась историей с цитатой на белом фоне и поставила смеющиеся смайлики к ней.
@volkonskaya.reshetova
Поклонники предположили, что эта картинка может значить то, что Тимати предложил возлюбленной начать все сначала, но та отказалась.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бузова рассказала о своем происхождении.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати
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