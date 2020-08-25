Решетова оставила новое тайное послание Тимати 

Анастасия Решетова и Тимати подогревают слухи о расставании с помощью социальных сетей. Новое послание модель выложила у себя в Instagram.

После того, как Решетова улетела отдыхать в Сен-Тропе к отцу Тимати, а сам рэпер отправился в Грецию вместе с бывшей возлюбленной и дочерью Алисой, поклонники пары решили, что между ними случилась размолвка.

Теперь Тимати и Решетова подогревают слухи о расставании постами и историями в Instagram. Модель поделилась историей с цитатой на белом фоне и поставила смеющиеся смайлики к ней.

@volkonskaya.reshetova

Поклонники предположили, что эта картинка может значить то, что Тимати предложил возлюбленной начать все сначала, но та отказалась.