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«Шикарная женщина»: 40-летняя звезда «Счастливы вместе» показала пышные формы в латексе 

Киноафиша 2 часа назад
Звезда «Счастливы вместе» показала формы в латексе
Фото: Киноафиша
Наталья Бочкарева порадовала поклонников новым сексуальным образом.
Актриса, известная благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», сменила имидж и вновь стала брюнеткой. Своим преображением Бочкарева поделилась с подписчиками в Instagram и получила множество комплиментов.
На опубликованном снимке Наталья позирует в бордовой футболке с кожаными рукавами, облегающих леггинсах из латекса и туфлях на шпильке. Макияж смоки-айс выгодно подчеркнул ее серые глаза, которые особенно эффектно выглядят на контрасте с черными волосами.
@natalia_bochkareva_official

«Вы шикарная женщина», «Вау! Сильный образ», «Анджелина Джоли отдыхает», «Вам брюнеткой лучше. Лицо более выразительное»,

— восхищаются фанаты.
Позже выяснилось, что изменение цвета волос — это временная мера. Наталья Бочкарева пока не планирует избавляться от блонда.
Напомним, что в этом году ряды преданных поклонников актрисы поредели. Всему виной — инцидент, произошедший в сентябре 2019 года, когда Бочкареву остановили за вождение в нетрезвом виде и нашли у нее наркотики. Знаменитость отделалась штрафом за хранение запрещенных веществ и лишением водительских прав на полтора года.
Сначала звезда объявила в своем микроблоге, что видео с ее задержанием поддельное, поскольку она в тот вечер находилась дома. Впрочем, правда вскоре выплыла наружу, поэтому актрисе пришлось во всем сознаться. Такое неуважение к себе фанаты не смогли простить и отвернулись от нарушительницы закона.
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Женский форум
Звёзды , Анджелина Джоли , Наталья Бочкарева
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