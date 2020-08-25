Звезда «Счастливы вместе» показала формы в латексе

Актриса, известная благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», сменила имидж и вновь стала брюнеткой. Своим преображением Бочкарева поделилась с подписчиками в Instagram и получила множество комплиментов.

На опубликованном снимке Наталья позирует в бордовой футболке с кожаными рукавами, облегающих леггинсах из латекса и туфлях на шпильке. Макияж смоки-айс выгодно подчеркнул ее серые глаза, которые особенно эффектно выглядят на контрасте с черными волосами.

@natalia_bochkareva_official

«Вы шикарная женщина», «Вау! Сильный образ», «Анджелина Джоли отдыхает», «Вам брюнеткой лучше. Лицо более выразительное»,

— восхищаются фанаты.

Позже выяснилось, что изменение цвета волос — это временная мера. Наталья Бочкарева пока не планирует избавляться от блонда.

Напомним, что в этом году ряды преданных поклонников актрисы поредели. Всему виной — инцидент, произошедший в сентябре 2019 года, когда Бочкареву остановили за вождение в нетрезвом виде и нашли у нее наркотики. Знаменитость отделалась штрафом за хранение запрещенных веществ и лишением водительских прав на полтора года.

Сначала звезда объявила в своем микроблоге, что видео с ее задержанием поддельное, поскольку она в тот вечер находилась дома. Впрочем, правда вскоре выплыла наружу, поэтому актрисе пришлось во всем сознаться. Такое неуважение к себе фанаты не смогли простить и отвернулись от нарушительницы закона.