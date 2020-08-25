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«Не верю своему счастью»: Брухунова с Петросяном улетели на море 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Петросян повез Брухунову на курорт
Фото: Teleprogramma.pro
Это лето не похоже ни на одно предыдущее — пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы миллионов россиян на отпуск. И все-таки в августе многие смогли воплотить свою мечту в жизнь и отправиться на море. Правда, направления, по которым открыли авиасообщение, ограничены — страны можно пересчитать на пальцах одной руки. Поэтому многие, в том числе и звезды шоу-бизнеса, не стали испытывать судьбу и отправились в путешествие по России.
Популярными стали курорты Краснодарского края. Там уже успели отдохнуть Лера Кудрявцева, Ксения Бородина, Эвелина Бледанс и многие другие. Туда же отправился и Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой. Они сообщили поклонникам, что улетели на море.
@petrosyanevgeny
Молодая жена сатирика посетовала, что этот авиаперелет стал первым за последние полгода. И призналась, что очень долго ждала этого момента.

«Честно говоря, я до сих пор сама своему счастью не верю! Я в Сочи. Здесь настоящее лето!»

— порадовалась Брухунова.
А перед отпуском Петросян с Брухуновой устроили семейную фотосессию. Они совершили прогулку по территории музея-усадьбы Кусково и остались очень довольны.
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