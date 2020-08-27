Как живет Муцениеце после развода

Кажется, расставание с актером Павлом Прилучным пошло ей только на пользу.

В феврале этого года Агата Муцениеце поразила поклонников роликом, с которого началась история ее развода с Павлом Прилучным. Пара была вместе более 10 лет, и мало кто ожидал, что этот брак может развалиться. Но в июне суд развел Муцениеце и Прилучного, их 7-летний сын Тимофей и 4-летняя дочь Мия остались с мамой, и Агата с детьми заняла московскую квартиру, тогда как Павлу достался загородный дом. Спустя два с половиной месяца после развода, можно утверждать, что Агата Муцениеце выжала максимум полезного из травматичного опыта расставания.

Быстро набравшим популярность хитом стал ее проект для Youtube «Честный развод». Не раз откровения звезд, приходивших в гости на шоу, становились настоящими сенсациями.

Агата остается востребованной театральной и киноактрисой. Она снимается в сериалах «Крюк» и «Карлик». Под вопросом ее дальнейшее участие в сериале «В клетке». Сейчас актриса работает над ролью в популярном проекте «Я знаю твои секреты», где ее партнером выступает актер Михаил Пшеничный

@agataagata

Агата увлеченно занимается воспитанием детей. Если следить за ее аккаунтом в Instagram, можно почерпнуть массу идей для организации досуга с малышами дошкольного возраста. Актриса даже «прописалась» в TikTok, куда выкладывает ролики с песнями и танцами детей.

При этом артистка не прячет детей от бывшего супруга. Тимофей и Мия часто проводят время и с Павлом Прилучным.

@agataagata

Сама Агата иногда, но все же упоминает Павла в публичных выступлениях. В частности, в одном из выпусков своего шоу она заявила, что тот до сих пор отправляет ей сообщения с признаниями в чувствах. И все же о браке с Павлом Муцениеце говорит, как о пройденном этапе.

Я заново начинаю жить. У меня не то что бы появились новые ценности, я вспомнила старые. Я вспомнила о себе, о своей женской красоте, о том, что можно покупать хорошую красивую одежду, дорогой парфюм, наслаждаться жизнью, думать о своих желаниях. Самое важное — это не бояться быть такой какая ты есть на самом деле, а не угождать окружающим,

— призналась Агата Муцениеце в интервью порталу Москва — Баку.ру. И добавила, что считает эту перемену в отношении к жизни главным уроком того, через что она прошла.