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44-летняя вдова Круга показала фигуру в блузке с декольте и эффектных брюках палаццо 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Вдова Круга показала эффектное декольте
Фото: Globallookpress.com
Ирина Круг 17 лет назад стала вдовой. Ее мужа Михаила Круга застрелили в собственном доме. Певец скоропостижно скончался. На тот момент у пары только родился сын Александр. Девушка решила продолжить дело возлюбленного и добилась статуса "королевы шансона". Она успешно выступает с концертами. В 2006 году Ирина вышла замуж и спустя несколько лет родила еще одного наследника — Андрея. При этом артистке удалось сохранить стройную фигуру.
Во время карантина Круг проводила время на даче. Она загорала и наслаждалась спокойствием. Поклонники не устают восхищаться ее женственными образами. А вернувшись домой, она предстала в стильном и лаконичном наряде. Ирина позировала в белоснежной блузке с глубоким декольте и брюках-палаццо в тон. Рубашка-кимоно малинового цвета дополнила образ в бельевом стиле.
Поклонники были сражены красотой девушки. многие даже отметили, что она постройнела. А для портала Teleprogramma.pro разобрала образ звезды имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева. Она восхитилась луком и призналась, что Ирине удалось показать фигуру более стройной, как и визуально удлинить ноги.
@irinakrug
«Роскошный летний образ. Легкие, струящиеся ткани, вкусный оттенок красного в сочетании с белым, цветочный принт, глянцевая ткань и топ в бельевом стиле — все это подчеркивает женственность, нежность и сексуальность Ирины. Фасон оверсайз летнего облегченного жакета и модных брюк палаццо подчеркнули хрупкость и стройность. Брюки правильной длины в пол, закрывающие полностью стопу.
Туфли лодочки на высокой шпильке с цветочным принтом не только добавили гармонии, поскольку поддержали цветочный принт и объединили в себе цветовую палитру всего образа, но и помогли силуэту выглядеть выше и стройнее, а ногам длиннее. Топ, также в модной тенденции этого лета — без кружев. Легкая небрежность в прическе поддерживает расслабленность всего образа. Образ сложился и работает на Ирину», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
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