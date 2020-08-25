Телеведущая и певица Ольга Бузова на днях похвасталась своими дворянскими корнями. По утверждению звезды, в ней течет голубая кровь, и она очень этим гордится.
"Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники",
— заявила Бузова в эфире YouTube-шоу "Ламборджинсы".
Блогер Лена Миро усомнилась в том, что это достойный повод для гордости (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)
"Кичиться этносом, расой, национальностью — это быть, простите, идиотом. Какая твоя личная заслуга в том, что ты родился поляком, немцем или русским? И уже тем более: какой в этом, к чёрту, эксклюзив?
Гордиться тем, что в тебе течёт голубая кровь? Ну, во-первых, не течёт. Во-вторых, живя в 21 веке цепляться за какое-то там замшелое дворянство, — это жалко",
— написала в своем посте Миро.
"Бузова — лицо пониженных интеллектуальных способностей",
— считает блогер, добавив, что никому не интересно происхождение рода других людей, это уже "до ужаса неактуально".
Ранее "Рамблер" писал, что аптечный блогер Екатерина Диденко собирается замуж.