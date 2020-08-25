Телеведущая и певица Ольга Бузова на днях похвасталась своими дворянскими корнями. По утверждению звезды, в ней течет голубая кровь, и она очень этим гордится.

"Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники",

— заявила Бузова в эфире YouTube-шоу "Ламборджинсы".

Блогер Лена Миро усомнилась в том, что это достойный повод для гордости (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)

"Кичиться этносом, расой, национальностью — это быть, простите, идиотом. Какая твоя личная заслуга в том, что ты родился поляком, немцем или русским? И уже тем более: какой в этом, к чёрту, эксклюзив?

Гордиться тем, что в тебе течёт голубая кровь? Ну, во-первых, не течёт. Во-вторых, живя в 21 веке цепляться за какое-то там замшелое дворянство, — это жалко",

написала в своем посте Миро.

"Бузова — лицо пониженных интеллектуальных способностей",

— считает блогер, добавив, что никому не интересно происхождение рода других людей, это уже "до ужаса неактуально".