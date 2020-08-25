Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хвастовство Бузовой дворянской кровью высмеяли в Сети 

Стелла Шмель 30 минут назад
«Лицо пониженных интеллектуальных способностей»
Фото: globallookpress.com
Телеведущая и певица Ольга Бузова на днях похвасталась своими дворянскими корнями. По утверждению звезды, в ней течет голубая кровь, и она очень этим гордится.

"Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники",

— заявила Бузова в эфире YouTube-шоу "Ламборджинсы".
Блогер Лена Миро усомнилась в том, что это достойный повод для гордости (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)

"Кичиться этносом, расой, национальностью — это быть, простите, идиотом. Какая твоя личная заслуга в том, что ты родился поляком, немцем или русским? И уже тем более: какой в этом, к чёрту, эксклюзив?

Гордиться тем, что в тебе течёт голубая кровь? Ну, во-первых, не течёт. Во-вторых, живя в 21 веке цепляться за какое-то там замшелое дворянство, — это жалко",

написала в своем посте Миро.

"Бузова — лицо пониженных интеллектуальных способностей",

— считает блогер, добавив, что никому не интересно происхождение рода других людей, это уже "до ужаса неактуально".
Ранее "Рамблер" писал, что аптечный блогер Екатерина Диденко собирается замуж.
Видео дня. Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Женский форум 3
Звёзды , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ким Кардашьян снялась в трусах и была обругана
Ким Кардашьян снялась в трусах и была обругана
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Художница, которая рисует нагишом
Художница, которая рисует нагишом
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Что делать с огромным урожаем яблок
04:34
Что делать с огромным урожаем яблок
Дом и сад Еда
Что будет с организмом, если часто есть сельдерей
05:09
Что будет с организмом, если часто есть сельдерей
Еда Здоровье
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
10:56
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
Звёзды
Как избавить полотенца от запаха сырости
02:43
Как избавить полотенца от запаха сырости
Дом и сад
Что происходит с телом во время сна
10:45
Что происходит с телом во время сна
Здоровье
Бодибилдерши, которые увлеклись и перешли границы
10:05
Бодибилдерши, которые увлеклись и перешли границы
Здоровье Красота
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение