Выяснилось, был ли интим у Алибасова и Шукшиной

Дочь, которая сейчас ухаживает за 82-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной, открыла новые тайны этого странного брака.

Сейчас продюсер «На-На» прячется от законной жены. Лидия Федосеева-Шукшина растеряна и обескуражена. Ее муж Бари Алибасов , с которым она сочеталась законным браком в ноябре 2018-го, уже много месяцев не выходит на связь.

Неожиданно вдруг выяснилось, что квартира Шукшиной в подмосковном городе Троицке переписана на помощника Бари — Сергея Моцаря . Это хоть и однушка, но большая и в элитном доме, престижное и комфортное место — городок физиков, тихий и спокойный, а в следующем году пускают метро и будет полчаса езды до Красной площади.

Есть видеокадры, на которых Лидия Николаевна в присутствии Алибасова и его адвоката Сергея Жорина подписывает некие бумаги. Она до сих пор уверена, что это было завещание: завещает квадратные метры мужу с условием, что тот впоследствии перепишет на ее внуков — близнецов Фому и Фоку (сыновей старшей дочери, Марии). Оказалось — договор дарения. Притом что дарить квартиру Шукшина не собиралась ни Бари, ни уж тем более его помощнику, которого видела несколько раз в жизни.

Отощавшая от горя Федосеева-Шукшина согласилась на развод с Алибасовым

«Бари — страшный манипулятор»

— Всех волнует вопрос: зачем в неюном своем возрасте Лидии Николаевне в принципе понадобилось это замужество? — спрашиваю ее младшую дочь — Ольгу.

Сейчас именно она живет с 82-летней мамой, обеспечивая помощь и уход 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

— Бари упрашивал, — отвечает Ольга Шукшина, — мама долго отказывалась. Он был, говорит она, о-очень настойчивым. Алибасов в принципе манипулятор, и я считаю, и здесь манипулировал ею в своих интересах. Окутал вниманием, уверял, что уважает и никогда не даст в обиду никому, будет рядом. По факту — воспользовался ее возрастом и немощью в собственных своих интересах. А интересы какие: в первую очередь — пиар и хайп, которые приносят хороший доход, Бари умеет все это монетизировать. Ну а квартирка подвернулась, почему бы не взять заодно и ее.

Ольга сейчас выступает еще категоричней и эмоциональней, чем раньше.

— Никогда (заявляю со всей ответственностью) Алибасов не жил с моей мамой, ни на своей, ни на ее территории. И тем более не имел с ней никаких интимных отношений, — подчеркнула наша собеседница. — Я с ужасом читала его глумливые интервью сразу после свадьбы, с намеком, как сладко они с Лидусей проводят медовый месяц. Мерзкие ухмылки и двусмысленные намеки… И полнейшее неуважение к ней как к женщине, к человеку, к личности. Теперь он всячески скрывается от нее, его помощники, водители, сын, кто-то еще посторонний рассказывают ей, будто Бари… душевно болен и не в состоянии общаться с кем бы то ни было. Считаю это очередным спектаклем с его стороны. Бари снова с феноменальным мастерством разыгрывает действо в своих интересах. Говорю маме: «Требуй развод, через суд вернем тебе квартиру — и чтобы никогда больше не слышать имени Алибасова!» Она со своей добротой и интеллигентностью отвечает, что сначала хотела бы с ним поговорить, прояснить, почему он так некрасиво с ней поступил, возможно, вышло какое-то недоразумение?

— Ольга, в России люди необыкновенно почитают вашего отца, Василия Макаровича Шукшина . И все в шоке от того, что сейчас происходит с семьей этого уважаемого актера и режиссера…