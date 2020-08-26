Бывшая порнозвезда начала войну с порногигантом

Бывшая порнозвезда Миа Халифа вступила в войну, которую против нее развязал порногигант BangBros, обвинивший ее во лжи. Свой ответ в адрес компании она опубликовала в TikTok.

В ролике Халифа заявила, что за все время съемок для BangBros заработала 12 тысяч долларов, хотя, по ее подсчетам, компания должна была заплатить ей в общей сложности 59 тысяч долларов.

Она также пояснила, что ежемесячно получала 1,5 тысячи долларов за ведение социальных сетей BangBros и еще 3300 долларов — за работу вебкам-моделью. По словам Халифы, на трансляциях за камерой она проводила по 60 часов в месяц.

Порнозвезда назвала бывших работодателей торговцами детским порно и обвинила их в том, что они пытаются дискредитировать первую женщину, которая стала публично говорить об абьюзе с их стороны. В конце ролика Халифа показала средний палец в адрес BangBros.

В июле порнокомпания BangBros создала специальный сайт factsbeatfiction.com, на котором опровергает слова актрисы о прошлом в индустрии. В компании рассказали, что решили создать портал, так как не посчитали возможным отвечать на каждую жалобу Халифы в социальных сетях. В частности, в BangBros утверждают, что Халифа за съемки получила 178 тысяч долларов, хотя она отмечала, что за всю карьеру заработала лишь 12 тысяч долларов.

В июне поклонники порнозвезды потребовали удалить все порно с ее участием с сайта Pornhub. Таким образом они отреагировали на публикации Халифы, в которой она пожаловалась на то, 11 порнороликов с ее участием «будут преследовать ее до смерти».

Халифа снималась в порно с конца 2014-го по начало 2015-го, в течение около трех месяцев. Несмотря на короткий срок съемок, она прославилась и до сих пор популярна среди пользователей порносайтов. За съемку порнофильма в хиджабе актриса неоднократно получала угрозы в свой адрес.