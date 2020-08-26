Каменских надоел секс с Потапом в общих туалетах

- У нас не раз был секс в самолете, - заявил недавно Потапенко в YouTube-шоу Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». - Смотря какой самолет. Если большой трансатлантический «Боинг», там можно поместиться в туалете. Были попытки и в маленьких самолетах. Самое интересное, у нас это продолжается. В туалете ресторана «Крапива» по одесской трассе. В гримерке на концерте. Да везде! Нас как-то тянет друг к другу. Бывало даже в автобусе, когда нам говорили: «Ребята, пожалуйста, прекратите! Весь автобус слышит. Задолбали!» Такие мы страстные любовники! Это Настя вызывает во мне такие чувства, что я не могу остановиться, а она меня не может остановить.