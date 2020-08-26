Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Каменских надоел секс с мужем в общественных туалетах

Экспресс газета
3 часа назад
Женский форум
Прошлогоднюю свадьбу украинского рэпера Алексея Потапенко, более известного под именем Потап, и его давней сценической партнерши Анастасии Каменских многие не восприняли всерьез и посчитали пиар-акцией (подробности). Тем не менее Алексей упорно продолжал рассказывать в интервью об их с Настей якобы неземной любви и даже хвастался журналистам, где и как они предпочитают заниматься сексом.
Каменских надоел секс с Потапом в общих туалетах
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
- У нас не раз был секс в самолете, - заявил недавно Потапенко в YouTube-шоу Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». - Смотря какой самолет. Если большой трансатлантический «Боинг», там можно поместиться в туалете. Были попытки и в маленьких самолетах. Самое интересное, у нас это продолжается. В туалете ресторана «Крапива» по одесской трассе. В гримерке на концерте. Да везде! Нас как-то тянет друг к другу. Бывало даже в автобусе, когда нам говорили: «Ребята, пожалуйста, прекратите! Весь автобус слышит. Задолбали!» Такие мы страстные любовники! Это Настя вызывает во мне такие чувства, что я не могу остановиться, а она меня не может остановить.
- Если люди так сильно любят друг друга, почему же после снятия карантина Каменских полетела отдыхать в Турцию без Потапа? - поделился с «Экспресс газетой» сомнениями шоумен Рустам Солнцев. - Допускаю, что Насте надоело трахаться в общественных туалетах. Но как раз в Турции они могли бы делать это в более комфортных условиях. Невольно напрашивается вывод, что их отношения в реальности совсем не такие, как рассказывает Потап.
Я вообще отношусь к нему с симпатией. В свое время мы со Степой Меньщиковым ездили в Киев брать интервью у украинских артистов для нашей программы «Ху из ху» на ТНТ. Андрей Хлывнюк из группы «Бумбокс» с нами тогда говорить не захотел. Только зашел в арендованную нами студию и сразу свалил. Представляете, какой пидарас! Причем он оказался пидарасом в самом прямом смысле. Его сопровождал бойфренд. Оба с поджатыми губками. Такие две неприятные курицы.
А Настя Каменских даже в студию не приехала. Посчитала нас со Степой недостаточно крутыми. Приехал и дал нам интервью только Потап со своей женой и продюсером Ириной Горовой. И я до сих пор ему за это благодарен.
Но мне кажется, что он, как Бари Алибасов, застрял в 90-х годах, когда было принято рассказывать публике всякую небывальщину. Ну какой секс в публичных местах может быть у взрослых, не очень худых и, наверное, не очень здоровых людей? В такие россказни уже давно никто не верит. Если они хотят привлечь к себе внимание, лучше бы записали пару новых хитов.
Женский форум
Звёзды,Ирина Горовая,Анастасия Каменских,Андрей Хлывнюк,Бари Алибасов,Алексей Потапенко,Рустам Солнцев,Настя Каменских,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители