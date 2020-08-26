По словам Штурм, Фирсов дает советы путешественникам, заплатившим за прогулку по полторы тысячи евро. Певица призналась, что не решилась бы сама отправиться в плавание с таким капитаном:

«А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым в телеке, и в реальности! Такой и за борт выкинет, не задумываясь».

Фирсов и Легкоступова поженились за несколько месяцев до ухода из жизни исполнительницы хита "Ягода-малина". Они провели медовый месяц в Крыму.

По одной из версий, яхтсмен избил артистку, из-за чего та получила тяжелую травму головы. После этого она впала в кому, а затем скончалась.

Согласно другой версии, в последнее время Легкоступова злоупотребляла алкоголем, — она сама упала в ванной и ударилась головой. В данный момент следователи выясняют детали случившегося.