Наталья Штурм опубликовала в соцсетях видео, на котором третий муж Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, ведет себя крайне агрессивно.
По словам Штурм, Фирсов дает советы путешественникам, заплатившим за прогулку по полторы тысячи евро. Певица призналась, что не решилась бы сама отправиться в плавание с таким капитаном:
«А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым в телеке, и в реальности! Такой и за борт выкинет, не задумываясь».
Фирсов и Легкоступова поженились за несколько месяцев до ухода из жизни исполнительницы хита "Ягода-малина". Они провели медовый месяц в Крыму.
По одной из версий, яхтсмен избил артистку, из-за чего та получила тяжелую травму головы. После этого она впала в кому, а затем скончалась.
Согласно другой версии, в последнее время Легкоступова злоупотребляла алкоголем, — она сама упала в ванной и ударилась головой. В данный момент следователи выясняют детали случившегося.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт дал заключение о причастности мужа Легкоступовой к ее смерти.