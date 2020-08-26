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«Три месяца не дозвониться»: Алла Довлатова заявила о пропаже певицы МакSим 

Мира Маркина 3 часа назад
Алла Довлатова в эфире своего шоу на "Русском радио" заявила о пропаже певицы МакSим.

"Три месяца не могу до нее дозвониться. А мы с ней всегда дружили",

— поделилась радиоведущая.
Судя по всему, Довлатова хотела пригласить исполнительницу в свое шоу, но ей не удалось этого сделать. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, присутствовавший в студии, отметил, что ему не очень нравится музыка певицы. По словам Губерниева, он бы никогда не стал комментировать мероприятие с участием звезды.

"Видимо, она ушла в полный астрал",

— предположил комментатор.
В своем Instagram МакSим не появляется с февраля.
Зимой певица объявила о приостановке творческой деятельности из-за проблем со здоровьем.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о звездах 2000-х, пропавших с российской сцены.
Звёзды , Видео , Алла Довлатова , Дмитрий Губерниев , Русское Радио
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