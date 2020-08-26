Алла Довлатова в эфире своего шоу на "Русском радио" заявила о пропаже певицы МакSим.
"Три месяца не могу до нее дозвониться. А мы с ней всегда дружили",
— поделилась радиоведущая.
Судя по всему, Довлатова хотела пригласить исполнительницу в свое шоу, но ей не удалось этого сделать. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, присутствовавший в студии, отметил, что ему не очень нравится музыка певицы. По словам Губерниева, он бы никогда не стал комментировать мероприятие с участием звезды.
"Видимо, она ушла в полный астрал",
— предположил комментатор.
В своем Instagram МакSим не появляется с февраля.
Зимой певица объявила о приостановке творческой деятельности из-за проблем со здоровьем.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о звездах 2000-х, пропавших с российской сцены.