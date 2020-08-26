Директор Корчевникова раскрыл правду о здоровье звезды 

Директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди рассказал о самочувствии телеведущего.
Уже несколько месяцев поклонники звезды сериала "Кадетство" обеспокоены его здоровьем. Фанаты Корчевникова пристально следят за социальными сетями звезды в надежде, что он прояснит ситуацию, но телеведущий не высказывается на тему своего здоровья.
Однако не так давно на связь вышел директор Бориса Табриз Шахиди, заявив, что телеведущий чувствует себя отлично и работает в полную силу:
"Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений",
— заявил Шахиди, слова которого приводит "Комсомольская правда" со ссылкой на "Пятый канал".
При этом совсем недавно светская львица Алена Кравец, которая дружит с Корчевниковым на протяжении семи лет, призналась, что переживает за телеведущего. По словам Кравец, многие в шоу-бизнесе уверены, что после операции у Бориса начались серьезные проблемы со слухом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоКалашникова озвучила диагноз Корчевникова.