Директор Корчевникова раскрыл правду о здоровье звезды 

Уже несколько месяцев поклонники звезды сериала "Кадетство" обеспокоены его здоровьем. Фанаты Корчевникова пристально следят за социальными сетями звезды в надежде, что он прояснит ситуацию, но телеведущий не высказывается на тему своего здоровья.

Однако не так давно на связь вышел директор Бориса Табриз Шахиди, заявив, что телеведущий чувствует себя отлично и работает в полную силу:

"Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений",

— заявил Шахиди, слова которого приводит "Комсомольская правда" со ссылкой на "Пятый канал".