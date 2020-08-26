В прессе обсуждают третью беременность Навки

В Сети активно обсуждают возможную третью беременность Татьяны Навки

Журналисты обратили внимание, что фигуристка перестала появляться на светских мероприятиях. Как сообщает издание "Сплетник", супруга Дмитрия Пескова предположительно находится на восьмом месяце беременности. Однако не все верят этому.

Еще несколько месяцев назад олимпийская чемпионка продемонстрировала стройную фигуру, появившись вместе с мужем и и 5-летней дочкой Надей на Параде Победы. Но даже несмотря на это, СМИ продолжают обсуждать беременность звезды и даже говорить о том, где она собирается рожать:

«Как сообщают источники, Татьяна планирует рожать в клиническом госпитале "Лапино"»,

Сама фигуристка не комментирует слухи о своей беременности.