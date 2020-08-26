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«Даже походка Жанны»: Наталью Фриске в бикини снова сравнили со знаменитой сестрой

Teleprogramma.pro
6 часов назад
Женский форум
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в Instagram поделилась красивым кадром. На фотографии она запечатлена неизвестным фотографом на отдыхе на Шри-Ланке. Девушка идет вдоль Индийского океана к камням. Она в бикини. Кадр получился очень чувственным и красивым.
Фриске в бикини снова сравнили со знаменитой сестрой
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Худшее чувство - это когда кто-то заставил чувствовать тебя таким особенным вчера и таким ненужным сегодня».
Наталья Фриске «Превосходный кадр и Наталья», «Даже походка Жанны», «Наташа, мы вас обожаем. Вы действительно очень похожи на свою сестренку», - отметили в комментариях пользователи, которые уже не первый раз сравнивают Наталью с сестрой. больше по теме «Тигр в деле»: Наталью Фриске с симпатичными кудряшками спутали со знаменитой сестрой.
Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Ее сестра Наталья на 12 лет младше своей знаменитой родственницы. Одно время Наталья Фриске много времени проводила на Шри-Ланке, где у нее был свой ресторанчик. Однако бизнес прогорел из-за отсутствия клиентов. Сейчас у нее есть свой салон красоты в Москве, где она сама работает косметологом.
Женский форум
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