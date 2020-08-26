Фриске в бикини снова сравнили со знаменитой сестрой

Наталья Фриске «Превосходный кадр и Наталья», «Даже походка Жанны», «Наташа, мы вас обожаем. Вы действительно очень похожи на свою сестренку», - отметили в комментариях пользователи, которые уже не первый раз сравнивают Наталью с сестрой. больше по теме «Тигр в деле»: Наталью Фриске с симпатичными кудряшками спутали со знаменитой сестрой.

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Ее сестра Наталья на 12 лет младше своей знаменитой родственницы. Одно время Наталья Фриске много времени проводила на Шри-Ланке, где у нее был свой ресторанчик. Однако бизнес прогорел из-за отсутствия клиентов. Сейчас у нее есть свой салон красоты в Москве, где она сама работает косметологом.